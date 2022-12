FPÖ – Belakowitsch an Minister Kocher: „Asyltouristen lösen keinen Arbeitskräftemangel – das belegen die Zahlen der letzten Jahre!“

Es braucht eine Kehrtwende, um endgültigen Kollaps unseres Sozialsystems zu verhindern

Wien (OTS) - „Nein, um Wachstum und Wohlstand aufrecht erhalten zu können, brauchen wir keine weitere Zuwanderung, sondern eine Bundesregierung, die endlich eine ordentliche Sozial-, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik betreibt. Aber das will die ÖVP ja offenkundig nicht. Viel zu groß ist der Reiz der billigen Arbeitskräfte aus dem Ausland“, widerspricht FPÖ-Klubobmann Stellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dagmar Belakowitsch den Aussagen von Arbeitsminister Kocher im heutigen Interview mit der Austria Presse Agentur. „Was die ÖVP unter ‘qualifizierter Zuwanderung‘ versteht, haben wir in den letzten Jahren zulasten des Sozialsystems schmerzlich spüren müssen. Statt den prophezeiten Ärzten und Architekten, sind Asyltouristen in unser Land gekommen, die sich in die soziale Hängematte des Staates Österreich legen, während sich der Österreicher sein tägliches Brot nicht mehr leisten kann. Wirtschaftsflüchtlinge raus aus unserem Sozialsystem und die wirtschafts- und wettbewerbsschädigenden Russland-Sanktionen sofort beenden. Nur so wird man den hart erarbeiteten bescheidenen Wohlstand in unserem Land noch retten können“, so Belakowitsch weiter.



Dass sich der Arbeitskräftemangel aufgrund der demografischen Pensionswelle derzeit verstärken würde, sei nach Belakowitsch auch keine Überraschung: „Wo hat der Minister in den letzten Jahren gelebt? Dass die Pensionierungswelle, egal in welchem Bereich, immer wieder als ‘total überraschend‘ verkauft wird, zeugt entweder von bodenloser Unfähigkeit oder ÖVP und Grüne verkaufen die Bevölkerung einfach nur für dumm. Egal was zutrifft, die miserable Corona-Politik samt ihrer maßlosen Überförderung von Unternehmen sowie das Mittragen der wirtschaftszerstörenden Russland-Sanktionen, die unseren Wohlstand endgültig zu Grabe tragen, sind sofort zu beenden und wenn Minister Kocher samt der schwarz-grünen Regierungsriege über etwas Hausverstand verfügen würden, dann würden sie endlich eine Kehrtwende einleiten, anstatt unser Sozialsystem weiter und bald endgültig an die Wand zu fahren“, stellte Belakowitsch abschließend fest.

