FPÖ-Nepp: Nach Drosten müssen auch Ludwig und Hacker zur Vernunft kommen

Maßnahmenbefürworter lenken reihenweise ein

Wien (OTS) - Es gleicht einem Weihnachtswunder, dass nun mit dem deutschen Virologen Christian Drosten selbst einer der obersten Maßnahmenbefürworter die Corona-Pandemie für beendet erklärt hat.

„Einzig Wien, dank Ludwig und Hacker zur europäischen Hauptstadt der Corona-Einschränkungen geworden, lenkt nicht ein. Es wird Zeit, dass Bürgermeister und Gesundheitsstadtrat endlich einsehen, dass sie sich auf dem - inzwischen einsam gewordenen - Holzweg befinden“, fordert der Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp ein Ende aller Corona-Schikanen in Wien.



Nepp untermauert seine Forderung mit der Tatsache, dass im nationalen und europäischen Vergleich die Wiener Freiheitsberaubung in keiner Weise zu einem besseren Pandemie-Verlauf geführt hätten.

„Wir sehen sogar gegenteilige, negative Auswirkungen, da laut Experten durch das übertriebene Maskentragen das Immunsystem vieler Menschen nicht trainiert bzw. geschwächt ist“, führt Nepp weiter aus.



„Ludwig und Hacker sind in Österreich die letzten verbliebenen Zeugen Coronas. In Deutschland haben sie mit Gesundheitsminister Lauterbach noch einen fragwürdigen Partner, doch selbst bei diesem besteht die Chance eines Lucidum intervallum und dann stehen die beiden Herrschaften europaweit ganz alleine da“, so Nepp abschließend.



