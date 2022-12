Über 100 erfahrene Top Führungsfrauen stehen als Aufsichtsrätinnen zur Verfügung!

Graz (OTS) - Die beiden industriestärksten Bundesländer Österreichs, Steiermark und Oberösterreich, bieten Lehrgänge für Frauen aus Management und Geschäftsführung unter der Leitung von Sabine Pelzmann und Organisation in Oberösterreich unter Doris Schulz an, um Frauen als Aufsichtsrätinnen höher zu qualifizieren.

Die aktuellen wirtschaftlichen und rechtlichen Entwicklungen verlangen von Aufsichtsräten, dass sie gut vorbereitet sind. In der Steiermark werden bereits zum siebenten Mal erfahrene Führungsfrauen der ersten und zweiten Führungsebene zur Aufsichtsrätin höherqualifiziert. In Oberösterreich läuft nun auch schon ein zweiter Durchgang dieses praxisnahen Aufsichtsrätinnenlehrganges.

Die EU-Staaten haben einer Regelung zugestimmt, die für mehr Frauen an der Spitze börsennotierter Unternehmen in der Europäischen Union sorgen soll. Konkret sollen die Staaten ab 2026 zwischen zwei Modellen wählen können. Entweder sollen bis dahin mindestens 40 Prozent der Mitglieder von Aufsichtsräten Frauen sein. Oder wenn sich die Mitgliedstaaten dafür entscheiden, die neuen Vorschriften sowohl auf Geschäftsführung als auch auf Aufsichtsräte anzuwenden, würde das Ziel 33 Prozent betragen.

Sabine Pelzmann: „Ich freue mich, dass wir in der Steiermark und in Oberösterreich so erfahrene weibliche Führungskräfte für Aufsichtsratspositionen zur Verfügung haben.“

Die Mitarbeit von Frauen wirkt sich auf allen Ebenen der Volkswirtschaft gut aus. Gemischtgeschlechtliche Führungs- und Aufsichtsratsgremien führen zu besseren Entscheidungen und zu mehr Innovation, sagen die beiden Verantwortlichen Sabine Pelzmann und Doris Schulz.

„In Oberösterreich haben wir viele Unternehmen und Organisationen, die gerne Frauen in ihren Aufsichtsräten aufnehmen, daher arbeiten wir zielgerichtet an dieser Qualifizierung. Die Formulierung, dass es keine Frauen für diese verantwortungsvolle Aufgabe gibt, gilt nicht mehr.“ Dazu hat Schulz den „Women-Excellence Circle“ gegründet.

