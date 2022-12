Weltweit erste zertifiziert „grüne“ Gästekarte: Vienna City Card erhält Österreichisches Umweltzeichen

Wien (OTS) - Die Vienna City Card, Wiens offizielle Gästekarte, wurde für ihre umweltschonenden Mobilitätsangebote vom Klimaschutzministerium mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Damit zählt sie nicht nur zu den meistverkauften City Cards in Europa, sondern auch zu den nachhaltigsten. Ab dem kommenden Frühjahr finden ausschließlich Hotels mit Nachhaltigkeitszertifikat Eingang in die breite Angebotspalette der Gästekarte des WienTourismus, die mehr als 200 Ermäßigungen und freie Fahrt im öffentlichen Verkehr bietet und auch digital zu erwerben ist.

Nach Prüfung durch den Verein für Konsumenteninformation wurde die Vienna City Card des WienTourismus für ihre umweltfreundlichen Mobilitätsangebote mit dem Österreichischen Umweltzeichen – dem unabhängigen Gütesiegel für Umwelt und Qualität – ausgezeichnet. Mit mehr als 200 Preisvorteilen, der inkludierten Fahrt mit Wiens öffentlichen Verkehrsmitteln in der Zone 100 sowie einem Zusatzmodul für die öffentliche Anreise vom Flughafen hebt sich die offizielle Gästekarte der Stadt von ihren Mitbewerbern ab. Sie bietet Ermäßigungen in Wiens Museen und Sehenswürdigkeiten, bei Touren und in Hotels sowie in den Bereichen Musik & Theater, Freizeit & Sport, Einkaufen, Kulinarik oder Nightlife. Wien-Besucher:innen erhalten beim Kauf der Karte vor Reiseantritt zudem einen Rabatt auf ihre Anreise mit der Westbahn. Seit mittlerweile 27 Jahren ermöglicht die Vienna City Card damit nachhaltige Mobilität für Wien-Besucher:innen – mit der jetzigen Auszeichnung ist sie die weltweit erste umweltzertifizierte City Card. Mit über 6,5 Millionen verkauften Exemplaren zählt sie außerdem zu den erfolgreichsten Städtekarten in Europa.





Peter Hanke, Amtsführender Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke sowie Präsident des WienTourismus

„Mit der Vienna City Card sind nicht nur Wien-Gäste, sondern auch die Wienerinnen und Wiener klimaschonend in der Stadt unterwegs, denn die Fahrgäste der Wiener Linien sind schon jetzt zu 80% elektrisch unterwegs. Von Hotellerie über Gastronomie bis hin zu einer Vielzahl an Sehenswürdigkeiten agiert Wiens Visitor Economy zunehmend nachhaltig und umweltbewusst – ein Beitrag zur vielfach ausgezeichneten Lebensqualität in unserer Stadt, den wir durch die Zertifizierung von Wiens offizieller Gästekarte mit dem Österreichischen Umweltzeichen deutlich hervorstreichen wollen."





Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus

„Die Zertifizierung der Vienna City Card durch das Österreichische Umweltzeichen ist ein logischer Schritt in unserer Zielsetzung, den nachhaltigen Angeboten von Wiens Visitor Economy auch im Marketing eine breite Bühne zu geben. Bei der Reiseentscheidung der Gäste spielt der ökologische Fußabdruck, den eine Reise hinterlässt, eine immer wichtigere Rolle. Von der vielzitierten letzten Meile, die der Gast bis zur Unterkunft zurücklegt über die Fortbewegung in der Destination bis zur Konsumation von Leistungen setzt Wiens Städtetourismus starke Akzente in Sachen Klimaschutz. Mit der Umweltzertifizierung der Vienna City Card ist dieser um eine breitenwirksame Facette reicher geworden."





WienTourismus unterstützt bei Umweltzertifizierung



Wiens Visitor Economy Strategie hat sich zum Ziel gesetzt, die Zahl umweltzertifizierter Beherbergungsbetriebe gegenüber 2018 um 25 Prozent zu erhöhen. Der WienTourismus informiert Beherbergungsbetriebe, die sich mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifizieren lassen möchten, und berät im Rahmen von Branchenformaten Wiens Tourismuswirtschaft insgesamt, wie sich aus nachhaltigem Handeln auch ein Wettbewerbsvorteil schaffen lässt. Ab April 2023 können ausschließlich jene Hotels Angebotspartner der Vienna City Card werden, die mit dem Österreichischen Umweltzeichen oder einem vergleichbaren, international anerkanntem Umweltzertifikat ausgezeichnet sind.

Wien im Doppelpack: Vienna City Card und City-Guide „ivie"

Die Vienna City Card kann online unter www.viennacitycard.at, über die Destination-App „ivie“ des WienTourismus oder in den Tourist-Infos gekauft werden. Je nach gewählter Variante und Gültigkeitsdauer ist sie ab 17 Euro erhältlich. Wer vor Reiseantritt bereits eine Vienna City Card besitzt (z.B. online gekauft hat), erhält 10% Ermäßigung auf sein Westbahn-Ticket nach Wien – für bis zu drei Personen. Umgekehrt gibt es für Westbahn-Kund:innen 10% Ermäßigung beim Online-Kauf einer Vienna City Card. Karteninhaber:innen können sich über 200 Preisvorteile bei Sehenswürdigkeiten, geführten Touren, Konzerten, Shopping und Radverleih sowie 20% Ermäßigung in ausgewählten Restaurants und Hotels freuen. Die Destination-App „ivie“ bildet die ideale Ergänzung zur Karte beim Erkunden der Stadt: Neben kuriosen Fakten und jeder Menge Geheimtipps und Anekdoten über die Bundeshauptstadt umfasst „ivie“ bereits 13 Walks und Guides – darunter der soeben gelaunchte „Weihnachtsmärkte-Guide“ – die Wiens berühmte Sehenswürdigkeiten passend zur Jahreszeit in ein neues Licht rücken und Wien-Kenner:innen auch zu Museen, moderner Architektur und klangvollen wie unbekannten Orten begleiten. Gäste und Wiener:innen haben damit noch mehr Gründe, die Stadt klimaschonend per Spaziergang zu erkunden.





