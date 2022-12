Keine stille Nacht: Zu Weihnachten im Einsatz

Wien (OTS) - Stadtgärten, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb, Müllabfuhr, Wasserversorgung Kanalisation und Kläranlage: Auch über die Weihnachtsfeiertage muss in Wien alles funktionieren. Viele Mitarbeiter*innen der Stadt verbringen deshalb den Heiligen Abend im Dienst – zum Wohl aller Wiener*innen.

„Wenn die meisten Wiener*innen Weihnachten im Kreise ihrer engsten Familien verbringen, sind zur selben Zeit hunderte Mitarbeiter*innen der Stadt Wien im Einsatz, um Wien auch an den Feiertagen am Laufen zu halten. Zum Wohl von uns allen, reinigen sie die Straßen, kontrollieren die Wasserversorgung oder befinden sich auf Bereitschaft, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Als Wiener und Personalstadtrat bedanke ich mich bei allen Mitarbeiter*innen der Stadt Wien für ihren unermüdlichen Einsatz – nicht nur an den Feiertagen, sondern das ganze Jahr über.“, sagt Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky.

MA 48 – Abfallwirtschaft und Fuhrpark

Die MA 48 hält Wien 365 Tage im Jahr sauber. Auch am 24. Dezember und an den Weihnachtsfeiertagen sind Müllaufleger und Straßenkehrer*innen im Einsatz. Orte in Wien, an denen sich an den Feiertagen besonders viele Menschen tummeln, werden von 150 Straßenkehrer*innen gereinigt. Und auch die Müllabfuhr entleert auf ausgewählten Strecken die Behälter. Am Heiligen Abend sind ca. 250 orange 48er im Dienst, am Stefanitag sind es ca. 220 Personen. Auch wenn es in den letzten Jahren wegen des Klimawandels immer seltener „weiße Weihnachten“ gegeben hat und es auch heuer ganz nach schneefreien Feiertagen aussieht, sind die 48er natürlich für einen möglichen Winterdiensteinsatz gerüstet. Am 23. Dezember wird entschieden, ob ein solcher Einsatz notwendig sein wird – dann können bei Bedarf zwischen 360 und 1.400 weitere Personen eingesetzt werden.

Unabhängig vom Wetter sind an allen drei Tagen folgende 24-Stunden Services dauerhaft mit 48er Personal besetzt:

Journaldienst mit Winterdienst-Einsatzleitung, um ständig auf aktuelle Ereignisse reagieren zu können.

In der Abschleppgruppe ist der Funk sowie die Ausfolgung von abgeschleppten Fahrzeugen 24 Stunden besetzt.

Eine Einsatzgarage mit einer kleinen Mannschaft von Mechaniker*innen, um wichtige Reparaturen an eingesetzten Fahrzeugen zu beheben.

Notstandspolizeiliche Maßnahmen, um notwendige Sicherungs- und Reinigungsarbeiten nach Unfällen oder dgl. durchzuführen.

MA 42 – Wiener Stadtgärten

Die Mitarbeiter*innen der Wiener Stadtgärten betreiben und pflegen nicht nur rund 1.000 Parks, sondern kümmern sich im Zoo Hirschstetten auch um die dort weilenden Tiere – und für die gibt es nun mal keine Feiertage. Um die 150 Zootiere kümmern sich natürlich auch an den Feiertagen bis zu fünf Pfleger*innen täglich.

In den von den Wiener Stadtgärten verwalteten Parkanlagen werden ca. 109.000 Laufmeter Wegeflächen und Stiegen von den Mitarbeiter*innen winterlich betreut. Es sind 224 Mitarbeiter*innen in zwei Gruppen im Einsatz, sich wochenweise abwechseln.

MA 31 – Wiener Wasser

Mangelnde Wasserversorgung zu Weihnachten? Nicht in der Stadt Wien! Wiener Wasser hat das ganze Jahr über alles im Griff. Während die Wiener*innen Weihnachten feiern, ist das Bereitschafts-Team von Wiener Wasser rund um die Uhr einsatzbereit. Der Dienst dauert 24 Stunden – von 7 Uhr früh bis 7 Uhr am nächsten Tag. Kommt es zu einem Schaden am öffentlichen Rohrnetz, sind die Kollegen jederzeit sofort zur Stelle. Auch bei kleineren Problemen von Wasserabnehmer*innen rückt das Bereitschafts-Team aus.

Zwei Personen sind jeweils 24 Stunden in der Steuerzentrale im Einsatz, um die Wasserverteilung im gesamten Stadtgebiet zu steuern. Sie überwachen das mehr als 3.000 Kilometer lange Rohrnetz und die Anlagen der Wasserversorgung. Dazu gehört u. a. das Ein- und Ausschalten von Pumpwerken. Sie sorgen dafür, dass über ferngesteuerte Armaturen der Wasserstand in den Wasserbehältern konstant bleibt und das Wasser im Rohrnetz verteilt wird. Insgesamt können bis zu 40.000 verschiedene Meldungen elektronisch einlangen. All das, damit die Bevölkerung unserer Stadt immer mit erfrischendem Quellwasser versorgt ist.

Der/die Bereitschaftsingenieur*in ist unter 01 599 59 rund um die Uhr erreichbar. Die wichtigste Aufgabe ist die zügige Behebung von Leitungsschäden am Rohrnetz. Er/Sie kümmert sich mit Unterstützung des Bereitschafts-Teams darum, dass die Wasserversorgung schnell wiederhergestellt wird. Außerdem ist er/sie die Ansprechperson für alle telefonischen Anliegen aus der Bevölkerung.

ebswien - Kläranlage

Auch Abwassereinigung kennt keine Pause, deshalb sind die Mitarbeiter*innen der ebswien täglich rund um die Uhr im Einsatz, um in Wien für klare Verhältnisse zu sorgen – auch zu Weihnachten. Wenn bei anderen Familien am 24. Dezember gegen 18 Uhr die Bescherung losgeht, startet für die Mitarbeiter*innen der ebswien die Nachtschicht in der Schaltwarte der Kläranlage.

Aus acht Mitarbeitern besteht eine Schicht in der von der ebswien betriebenen städtischen Wiener Kläranlage, insgesamt sind 40 der 172 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtdienst tätig. Eine Schicht dauert zwölf Stunden.

Ein zweiter Werkmeister kümmert sich um die Verfahrenstechnik. Gemeinsam lenken sie von der Schaltwarte aus die gesamte Anlage.

Der Schichtelektriker und der Schichtschlosser beheben Störungen und erledigen anfallende Reparaturen.

Vier Kanalarbeiter sind u.a. für den Transport des in der mechanischen Reinigung anfallenden Rechenguts zuständig, kümmern sich um den Schlammabzug und führen Kontrolltätigkeiten und Reinigungsarbeiten durch.

Gemeinsam sorgt das Team dafür, dass die Abwasserreinigung in Wien auch an Feiertagen, an Wochenenden und Nacht für Nacht in bester Qualität funktioniert.



Wien Kanal

Ein ganzes Fußballteam steht am 24. Dezember bei Wien Kanal im Dienst. Die Arbeit ist auf zwei Standorte in der Stadt aufgeteilt. Sechs Personen arbeiten in der Außenstelle Süd im 23. Bezirk, fünf auf der Donauinsel. Als Kanalarbeiter, Elektriker, Schlosser oder Werkmeister steuern sie das Kanalnetz, lösen Verstopfungen oder beheben Störungen. Während die Mitarbeiter am Pumpwerk Donauinsel die Wien Kanal-Anlagen betreuen, besetzt im 23. Bezirk ein Bereitschaftstrupp den 24-Stunden-Notruf für die Wienerinnen und Wiener. Bei einem Notruf unter 01-4000-9300 sind die Abwasserprofis innerhalb von 45 Minuten an jedem Einsatzort in Wien, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. „Damit garantieren wir rund um die Uhr die Entsorgungssicherheit für die Wienerinnen und Wiener“, so Czernohorszky. „Unterstützt werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei durch ein hochmodernes digitales Steuerungssystem, das laufend weiterentwickelt wird“.

Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49)

Die Förster*innen des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs sorgen auch an den Wochenenden und Feiertagen dafür, dass in den Wiener Wäldern die Regeln im Wald eingehalten werden. Dazu zählt u.a. die Kontrolle der Einhaltung des Wegegebots im Lainzer Tiergarten oder die Einhaltung der Leinenpflicht bei Hunden in der Lobau. Aber auch die Kontrolle von Kinderspielgeräten zählt zu ihren Aufgaben oder sie stehen einfach als Ansprechpartner für die erholungssuchenden Wiener*innen zur Verfügung.

Nicht nur die Förster*innen sind im Dienst auch die Mitarbeiter*innen des Wildtierservice des Forst- und Landwirtschaftsbetriebs sind für verletzte, verwaiste oder in Not geratene Wildtiere während der Weihnachtsfeiertage täglich von 07:30 bis 22:00 Uhr unter 01 4000 49090 erreichbar.

