Nachhaltigkeitsinitiative von Hyundai in Kooperation mit dem Klimaberg spart 7.000 Tonnen CO2 pro Jahr

Wien (OTS) - Die Region Klimaberg Katschberg steht seit Jahren für nachhaltigen Tourismus in Österreich. Mit ihren innovativen Ideen wurde der Klimaberg bereits vielfach national und international ausgezeichnet, und die Vorreiterrolle im Bereich Klimaschutz bestätigt.



13 Vermieterbetriebe führen zudem das Österreichische Umweltgütesiegel und weitere werden folgen. Bis 2030 will man am Katschberg gänzlich CO2-neutralen Urlaub anbieten!

Mit diesen Bemühungen schaffte es der Katschberg, als einzige Destination in den Masterplan des Landes Kärnten.

Dieses Konzept überzeugte auch Hyundai Österreich, und ab Jänner 2023 sparen Käufer von Fahrzeugmodellen der Marke Hyundai mit BEV und PHEV-Antrieben doppelt CO2: Käufer kommen in den Genuss eines 2-Tonnen CO2 Zertifikates, sowie eines nachhaltigen Urlaubpaketes. So werden am Klimaberg pro Kunde 2 Tonnen CO2 durch diverse Projekte (z.B. Aufforstprojekte mit den Österreichischen Bundesforsten, etc.) klimaneutral gestellt.

„Unsere Kunden können sich so vor Ort ein Bild über die Klima-Maßnahmen machen, die wir im Zuge unserer Nachhaltigkeitsbemühungen von Hyundai Österreich setzen. Allein mit den Klima-Zertifikaten kompensiert Hyundai in Österreich dadurch rund 7000t CO2 im Jahr. Dies entspricht einer Fahrleistung von rund 63 Millionen Kilometer bzw. der durchschnittlichen jährlichen Fahrleistung von 5.000 PKW. Dies ist ein bedeutender zusätzlicher Beitrag für den Klimaschutz. Besonders wichtig war es uns, kein Greenwashing zu betreiben, sondern ein Projekt umzusetzen, dessen Entwicklung der Kunde selbst über die Jahre hinweg verfolgen kann.“

Mag. Roland Punzengruber, Geschäftsführer Hyundai Import GmbH

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen bitte an Herrn Rasin Kamali: 0664/80 7417411 oder rasin.kamali @ hyundai.at