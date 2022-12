Siemens Österreich übergibt 40.000 Euro an LICHT INS DUNKEL

Wien (OTS) - Siemens Österreich unterstützt LICHT INS DUNKEL heuer mit 40.000 Euro. Das Geld wird auf verschiedene LICHT INS DUNKEL-Projekte in ganz Österreich aufgeteilt und erreicht jene, die aufgrund schwieriger Lebenssituationen besondere Hilfe benötigen. Wolfgang Wrumnig, Finanzvorstand von Siemens Österreich: "Auch in gut funktionierenden Sozialstaaten gibt es Menschen, die Hilfe benötigen. Bei Siemens legen wir seit jeher großen Wert auf soziales Engagement und wollen einen Teil dazu beitragen, genau diesen Menschen in schwierigen Lebenslagen eine Perspektive bieten zu können. Mit unserer Spende in Höhe von 40.000 Euro unterstützen wir im Rahmen von LICHT INS DUNKEL verschiedene Projekte in ganz Österreich."

Die Auswahl der Projekte, denen die Spende von Siemens Österreich zugutekommen wird:

Burgenland: SOS-Kinderdorf – RAINBOWS Burgenland

– RAINBOWS Burgenland Kärnten: Diakonie Austria – Upcycling Werkstatt

– Upcycling Werkstatt Niederösterreich: Österreichische Krebshilfe Niederösterreich – Familienunterstützung für Kinder, wenn Eltern an Krebs erkranken

– Familienunterstützung für Kinder, wenn Eltern an Krebs erkranken Oberösterreich: SOS-Kinderdorf Altmünster – Kreative Förderung

– Kreative Förderung Salzburg: Active – Freizeitbegleitung für Menschen mit Beeinträchtigung

– Freizeitbegleitung für Menschen mit Beeinträchtigung Steiermark: Anton Afritsch Kinderdorf – Mit Bewegung gesund bleiben

– Mit Bewegung gesund bleiben Tirol: Rainbows für Kinder in stürmischen Zeiten – SCHATTENSTÜRMER

– SCHATTENSTÜRMER Vorarlberg: Lebenshilfe Vorarlberg – Renovierung Werkstätte Hörbranz

– Renovierung Werkstätte Hörbranz Wien: LICHT INS DUNKEL Weihnachtssingen

Alle Projekte im Detail und Zitate der lokalen Niederlassungsleiter von Siemens: https://sie.ag/3BWD39M

