FPÖ – Schnedlitz: „Frau Maurer, das Boot der Regierung wackelt nicht nur, es ist schon längst gesunken!“

Grünen-Klubobfrau erkennt die wahren Sorgen der Menschen nicht und betreibt auch eine entsprechende Politik

Wien (OTS) - In einem Interview mit der Austria Presse Agentur (APA) hat die grüne Klubvorsitzende Maurer das Abwenden der Klimakrise als „alleroberstes“ Ziel der grünen Regierungsbeteiligung genannt. Auch unterstrich sie, dass die Grünen alles tun würden, um die Klimakrise aufzuhalten. „Diese Einstellung zeigt deutlich, wie sehr die Politik der Grünen an den Erwartungen der Menschen in unserem Land vorbeigeht. Vier von fünf Österreichern können sich ihre Fixkosten nicht mehr leisten, zigtausende Betriebe stehen durch die exorbitanten Energiepreise vor einer ungewissen Zukunft. Das sind die Probleme, die dringlich anzupacken sind. Die grüne Klubchefin beweist mit ihren Aussagen einmal mehr, wie weit die grüne Welt von der Wirklichkeit entfernt ist“, kritisierte FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Das Regierungsboot sieht Maurer manchmal wackeln – in Wahrheit aber sei es schon längst gesunken, so Schnedlitz: „In Umfragen kommen ÖVP und Grüne nicht einmal mehr auf dreißig Prozent Zustimmung, weil sie es eben nicht geschafft haben, die Krisen zu bewältigen – ganz im Gegenteil: Durch das falsche Corona-Management haben ÖVP und Grüne die Basis für die Teuerung gelegt, die dann durch die Russland-Sanktionen noch verstärkt wurde. Die Leidtragenden sind die heimische Bevölkerung und die Wirtschaft im Land. Diesen Schaden kann man auch durch verunglückte Gutscheine nicht kompensieren. Das ist die Realität für die Regierungsparteien.“

Die FPÖ habe als einzige Partei in den großen Themenbereichen Corona, Teuerung und Ukraine-Krieg von Anfang an eine klare Linie vertreten – ganz im Unterschied zu ÖVP und Grüne. Der FPÖ-Generalsekretär erinnert beispielsweise an die Energiepreisdeckel, die anfangs von der Regierung kategorisch abgelehnt und nun doch umgesetzt werden. „Dass die Grünen, aus deren Reihen einst so „geistreiche“ Vorschläge wie das Entwaffnen der Polizei kamen, nun an der Spitze der Kriegstreiber stehen und immer mehr Waffen für die Ukraine fordern, passt zum Gesamtbild, das diese Partei abgibt. Es ist höchst an der Zeit, dass diese Partei von den Schalthebeln der Macht wieder entfernt wird“, zeigte sich FPÖ-NAbg. Michael Schnedlitz überzeugt.

