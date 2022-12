ASSEPRO Österreich: Weitere Zukäufe sichern Expansionskurs!

Dr. Rinner & Partner GmbH und Jirout & Partner GmbH werden, neben der Ärzteservice GmbH, Teil der Assepro Österreich.

Wien (OTS) - Die ASSEPRO Österreich, konnte einen weiteren Meilenstein in der angekündigten Wachstumsstrategie am österreichischen Versicherungsberatermarkt erreichen.

Mit den Firmenübernahmen der Dr. Rinner & Partner GmbH und der Jirout & Partner GmbH konnten weitere kompetente Partner und Know-how gewonnen werden. Gerhard Ulmer, Geschäftsführer Ärzteservice und ASSEPRO Österreich über die Akquisitionen: „Beide Firmen verfügen über eine starke Positionierung am Versicherungsmarkt und exzellente Ertragskraft. Die Zukäufe unterstützen das Bestreben sich im KMU-Segment breiter aufzustellen und flächendeckend Services in ganz Österreich anzubieten. Durch den Standort der Dr. Rinner & Partner GmbH in Salzburg wird die regionale Präsenz in Westösterreich ermöglicht und die physische Distanz zur Schweizer Muttergesellschaft aufgeschlossen.“

Die Integration der beiden Unternehmen ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. „Besonders wichtig ist es, dass die Unternehmen in den neuen Strukturen so rasch wie möglich integriert werden und der Service für unsere Kund*innen professionell weiterläuft. Das ist eine spannende Herausforderung, der wir uns routiniert stellen“ kommentiert Michaela Spreitzhofer, Geschäftsführerin Ärzteservice. Die bisherigen Gesellschafter der zugekauften Unternehmen werden über die Firmenintegration hinaus für die ASSEPRO tätig sein. Weitere Akquisitionen für das Jahr 2023 sind in Planung.

Im Dezember 2021 wurde die Ärzteservice Gruppe in die ASSEPRO aufgenommen. Gemeinsam wird eine nachhaltige Wachstumsstrategie für den österreichischen Zielmarkt verfolgt, um weiterhin beste Produkte und beste Services aus einer Hand anbieten zu können.

