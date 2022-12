MSC Group schließt Übernahme von Bolloré Africa Logistics ab

Die MSC Group freut sich zu bestätigen, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft SAS Shipping Agencies Services die Übernahme von Bolloré Africa Logistics abgeschlossen hat. Die Transaktion wurde von allen zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt.

Die Übernahme der Bolloré Africa Logistics SAS und ihrer Tochtergesellschaften („Bolloré Africa Logistics Group") durch MSC unterstreicht das langfristige Engagement von MSC, in afrikanische Lieferketten und Infrastrukturen zu investieren, um die Bedürfnisse der Kunden beider Unternehmen zu unterstützen.

MSC bekräftigt, dass sie die Bolloré Africa Logistics Group als eigenständige Einheit mit ihrem Portfolio diversifizierter Partner unter einer neuen Marke betreiben wird, die im Jahr 2023 vorgestellt werden soll. Philippe Labonne wird seine langjährige Rolle an der Spitze des Unternehmens als Präsident von Bolloré Africa Logistics fortsetzen.

MSC beabsichtigt, die Konnektivität des Kontinents mit dem Rest der Welt weiter zu verbessern und den Handel innerhalb Afrikas im Zuge der Umsetzung der Freihandelszone AfCFTA (African Continental Free Trade Area) zu ermöglichen. Mit der Finanzkraft und dem operativen Fachwissen der MSC Group im Rücken wird Bolloré Africa Logistics in der Lage sein, alle seine Verpflichtungen gegenüber den Regierungen zu erfüllen, insbesondere in Bezug auf Hafenkonzessionen.

Diego Aponte, der Vorsitzende der MSC Group, sagte dazu:

„Wir freuen uns, durch die Übernahme von Bolloré Africa Logistics mehr als 21.000 neue Kollegen und Kolleginnen in der MSC-Familie begrüßen zu dürfen. Ich möchte der Familie Bolloré und insbesondere Cyrille dafür danken, dass sie die Transaktion reibungslos und effizient durchgeführt haben, und ich gratuliere ihnen, dass sie ein so gut etabliertes Unternehmen geschaffen haben."

„Die Vereinbarung stärkt die langjährigen Beziehungen von MSC zu Afrika und unterstreicht unser Engagement für das Wirtschaftswachstum des Kontinents. Dazu gehören Investitionen in Schiffe, Werften, Containerterminals, Logistiklösungen, Lagereinrichtungen, Straßen- und Schienennetze, die den Handel auf dem afrikanischen Kontinent und mit dem Rest der Welt unterstützen und verbessern. Unsere Strategie bleibt in unseren Werten und in unserer langfristigen Vision verwurzelt, die über 150.000 Mitarbeiter in 155 Ländern weltweit schützt."

MSC Mediterranean Shipping Company, mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, ist ein weltweit führendes Transport- und Logistikunternehmen, das sich in Privatbesitz befindet und 1970 von Gianluigi Aponte gegründet wurde. Als eine der weltweit führenden Containerschifffahrtslinien verfügt MSC über 675 Niederlassungen in 155 Ländern mit über 150.000 Mitarbeitern. Mit Zugang zu einem integrierten Netzwerk von Straßen-, Schienen- und Seetransportressourcen, das sich über den gesamten Globus erstreckt, ist das Unternehmen stolz darauf, einen globalen Service mit lokalem Know-how zu bieten. Die Reederei MSC befährt mehr als 260 Handelsrouten und läuft über 520 Häfen an.

