FPÖ – Nepp zu Mahrer: ÖVP-Innenminister Karner lässt täglich hunderte illegale Migranten über die Grenzen

Schwarze Schizophrenie nur mehr peinlich

Wien (OTS) - „Während der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer einen Asyl-Stopp fordert, lässt sein eigener ÖVP Innenminister Karner täglich hunderte illegale Sozialmigranten über die österreichischen Grenzen. Außerdem hat die Wiener ÖVP in der gestrigen Sitzung des Wiener Gemeinderates diesbezügliche Anträge der FPÖ abgelehnt. Diese schwarze politische Schizophrenie ist nur mehr peinlich“, so der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp in einer Reaktion.

