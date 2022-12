Uneingeschränkter Skibetrieb am Stuhleck trotz Weltcuprennen am Semmering-Hirschenkogel am 27. bis 29. Dezember 2022

Spital am Semmering (OTS) - Am Stuhleck, dem größten und modernsten Tagesskigebiet im Osten Österreichs, kann man am 27., 28. und 29. Dezember 2022 Skivergnügen ohne Einschränkungen, trotz Weltcup-Rummel im benachbarten Skigebiet Semmering-Hirschenkogel, genießen.

Das zu erwartende erhöhte Verkehrsaufkommen über den Semmeringpass beeinträchtigt die Anreise aufs Stuhleck, die durch den Autobahntunnel (Abfahrt Spital am Semmering) führt, nicht.



Vollbetrieb

Seit 21.12.2022 sind auch alle Lifte in Betrieb und es herrschen beste Pistenbedingungen für die Weihnachtsferien.



Nähere Infos zum Skigebiet finden Sie hier.

Gäste Infos:

Adresse: Bundesstraße 6c, 8684 Spital am Semmering

www.stuhleck.at | info @ stuhleck.at



Stuhleck App: Webcams, Wetterstationen & aktuelle Anzeige der freien Parkplätze

Info-Tel.: 03853/270

Schnee-Tel.: 03853/333



