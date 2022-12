Bis zu 643.000 feierten eine „Schrille Nacht“ in ORF 1

Erfolgreiche ORF-1-Premiere für topbesetzten ORF-Weihnachts-Episodenfilm

Wien (OTS) - Bis zu 643.000 Zuseherinnen und Zuseher feierten gestern, am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022, um 20.15 Uhr in ORF 1 gemeinsam mit einem topbesetzten Ensemble um Simon Schwarz, Martina Ebm, Roland Düringer, Susi Stach und Lukas Resetarits zwischen Christbaumkatastrophe und Weihnachtswunder eine „Schrille Nacht“. Durchschnittlich waren 610.000 bei diesem ORF-Weihnachts-Episodenfilm mit dabei, der Marktanteil erreichte 21 Prozent. Beliebt war das von Mirjam Unger sowie Arash T. Riahi und Arman T. Riahi inszenierte, siebenteilige Weihnachts-Highlight mit 23 Prozent (12–49) und 28 Prozent (12–29) auch beim jüngeren Publikum. Sowohl bei der Reichweite als auch beim Marktanteil in allen Zielgruppen ist „Schrille Nacht“ im Jahr 2022 der beste Film am Sendeplatz. „Schrille Nacht“ ist eine Koproduktion von ORF und ARTE, hergestellt von Golden Girls Film.

Alljährlich erfolgreich waren auch wieder die Dacapos der beiden ORF-Kult-Klassiker: „Single Bells“ ließen sich bis zu 519.000 und im Schnitt 452.000 nicht entgehen. Die Marktanteile liegen bei 16 Prozent bzw. 23 (12–49) und 25 Prozent (12–29). „O Palmenbaum“ verfolgten bis zu 537.000 und durchschnittlich 469.000 Zuschauer/innen bei Marktanteilen von 17 Prozent bzw. 21 Prozent (12–49) und 22 Prozent (12–29).

„Schrille Nacht“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

Zu sehen ist „Schrille Nacht“ nicht nur als hauptabendfüllender Spielfilm in ORF 1 – die sieben Teile werden auch einzeln online abrufbar sein: „Schrille Nacht“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (Spielfilm und einzelne Episoden) bereitgestellt. Auf Flimmit können die einzelnen Episoden gestreamt werden.

