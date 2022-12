Friedenslicht für alle beim ORF Vorarlberg

Am 23. Dezember wird das Friedenslicht im Landesfunkhaus entgegengenommen

Wien (OTS) - Das ORF-Friedenslicht aus Bethlehem zu Weihnachten gehört für viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zur liebgewordenen Tradition. Auch heuer kann dieses Symbol des Friedens im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn mit nach Hause genommen werden. Die Friedenslichtaktion 2022 steht unter dem Motto „Frieden beginnt mit dir“.

Besondere Ankunftsfeier

Am 23. Dezember um 17.00 Uhr trifft das Friedenslicht aus Bethlehem im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg ein. Die ÖBB verteilen es mit ihren Zügen in ganz Österreich, Feuerwehr und Pfadfinder tragen es in alle Vorarlberger Städte und Gemeinden. Bei dieser besonderen Ankunftsfeier dabei sind Landtagspräsident Harald Sonderegger, Dornbirns Bürgermeisterin und Gemeindeverbandspräsidentin Andrea Kaufmann, ÖBB-Regionalmanager Marcus Ender, ORF-Landesdirektor Markus Klement sowie Vertreterinnen und Vertreter von Jungfeuerwehr und Pfadfindern.

ORF-Friedenslicht für alle

Ein Zeichen der Verbundenheit setzt der ORF Vorarlberg mit der Einladung aller in Vorarlberg vertretenen Religionsgemeinschaften. Ihr Kommen zugesagt haben Diözesanbischof Benno Elbs (Katholische Kirche Vorarlberg), Hans Rapp (Referent interreligiöser Dialog Diözese Feldkirch), Pfarrer Michael Meyer (Evangelische Kirche), Vorsitzende Elif Dagli (Islamische Glaubensgemeinschaft), Bischof Johannes Okoro (Altkatholische Kirche), Corinna Neunteufel (Bahá’í), Nevin Nebat (Freie Aleviten) und Robert Schierl (Neuapostolische Kirche). Ihnen ist es ein Anliegen, dass das ORF-Friedenslicht möglichst bei allen Menschen ankommt. Alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger sind herzlich eingeladen, sich dieses Zeichen des Friedens nach Hause zu holen.

Besinnliches Rahmenprogramm

Den festlichen Rahmen zur Ankunft des Friedenslichtes im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg bildet ein Ensemble der Stadtmusik Dornbirn mit weihnachtlichen Klängen. Das „VolksLiedWerk Vorarlberg“ präsentiert zudem sein neues Weihnachtsliederheft.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Als ORF Vorarlberg ist es uns ein Herzenswunsch, mit dem ORF-Friedenslicht in allen Vorarlberger Haushalten Weihnachten werden zu lassen – ein starkes Zeichen für Frieden und Zusammenhalt in unserem Land in herausfordernden Zeiten!“

Stefan Höfel, Projektleiter LICHT INS DUNKEL ORF Vorarlberg: „Seit über 35 Jahren ist das ORF-Friedenslicht ein besonderes Symbol für das Miteinander der Menschen auf der ganzen Welt. Wir freuen uns sehr, dass dieses leuchtende Zeichen vom ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg ins Land hinausgetragen wird.“

