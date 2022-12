VP-Arnoldner: Schul-Turnsäle in unterrichtsfreien Zeiten für Sportvereine öffnen

Wiener Volkspartei fordert eine transparente Turnsaalvergabe für Sportbegeisterte mittels transparenten Online-Buchungssystem

Wien (OTS) - „In den Wiener Schulen stehen viele Turnsälen leer, während zahlreiche Vereine und Sportbegeisterte keine Fläche zur Verfügung haben, um ihren Sport ausüben zu können“, so VP-Gemeinderätin Bernadette Arnoldner, die im gestrigen Gemeinderat einen Antrag zur Turnsaalvergabe mittels Online-Buchungssystem gestellt hat.

Während im Parlament Mitte November ein Rekord-Sportbudget mit der Erhöhung von 156 auf 231 Millionen Euro beschlossen wurde, fehlen in Wien nicht nur weiterhin Sportflächen für Vereine und Hobbysportler, sondern sind diese in den letzten zehn Jahren sogar um elf Prozent pro Einwohner zurückgegangen.

„Die bestehenden Kapazitäten müssen mithilfe der Technologien des 21. Jahrhinderts besser ausgenützt werden. Jede Klitze-Kleinigkeit - von einer Pizza bis zu Konzertkarten - kann online bestellt werden, nur das Buchungssystem der Wiener Turnsäle befindet sich noch in der Steinzeit“, so Arnoldner weiter und verweist auf den Stadtrechnungshof, der festgestellt hat, dass die derzeitige Form der Turnsaalvergabe an Sportvereine den Ansprüchen einer modernen, transparenten und effizienten Verwaltung nicht gerecht wird.

„Mithilfe eines transparenten Buchungssystems müssen die Turnsäle in unterrichtsfreien Zeiten, an schulfreien Tagen, den Wochenenden und in den Ferien für Sportvereine geöffnet werden. Alleine mit der Ausweitung der Öffnungszeiten der Turnsäle von 17 auf 18 Uhr und von 21 bis 22 Uhr könnte man auf einen Schlag 72.000 Bewegungsstunden mehr zur Verfügung stellen. Der Sport in Wien muss aufgewertet werden“, so Arnoldner abschließend.

