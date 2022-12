Rotes Kreuz im Weihnachtseinsatz: „Wir sind auch über die Feiertage rund um die Uhr für euch da!“

Präsident Schöpfer dankt über 5.500 Rotkreuz-Mitarbeiter:innen für ihren Einsatz an den Feiertagen.

Wien (OTS) - 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr ist das Rote Kreuz im Einsatz – und das natürlich auch zu Weihnachten. Möglich ist das nur dank des großen Engagements der hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen.

„Das vergangene Jahr war mit Sicherheit nicht einfach und hat uns sowohl als Privatpersonen als auch als Hilfsorganisation vor große Herausforderungen gestellt. Daher möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen des Österreichischen Roten Kreuzes von ganzem Herzen für ihren verlässlichen Einsatz bedanken: Egal ob bei der Betreuung von geflüchteten Menschen oder Kindern in den Lernhäusern, der Blutspende, bei den Team Österreich Tafeln, im Rettungsdienst oder im Bereich der Pflege und Betreuung – um nur einige Beispiele zu nennen. Ihre Arbeit wird im Alltag zu oft als selbstverständlich angesehen, doch das ist sie keineswegs. So sind von 24. bis 26.12. allein im Rettungsdienst über 5.500 Rotkreuz-Mitarbeiter:innen – zum Großteil ehrenamtlich – österreichweit für jene Menschen da, die Hilfe benötigen. Danke!“, so Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer.



Einer von ihnen ist Simon Peer aus Oberösterreich. Der 25-jährige ist jährlich am 24. Dezember mit seinen Freunden an der Ortsstelle Ebensee im Einsatz. „Wir helfen gerne und freuen uns jedes Jahr auf diesen Dienst – wir verbringen den Tag gemeinsam an der Ortsstelle und zwischen den Fahrten gibt es Köstlichkeiten vom Raclette-Grill und Kekse“, erzählt Peer, der sich seit 2015 freiwillig im Rettungsdienst engagiert. „Besonders am Heiligen Abend ist es schön, für Menschen in Not da zu sein und ihre Dankbarkeit zu spüren.“



Dankbarkeit empfinden vor allem auch jene Menschen, die von Kolleg:innen des Besuchsdienstes oder der Hauskrankenpflege betreut werden. Die Mitarbeiter:innen in der Pflege und Betreuung achten bereits im Vorfeld der Weihnachtstage besonders auf die Bedürfnisse und Gefühle jener Klient:innen, die keine Angehörigen mehr haben. So wird beispielsweise gemeinsam festliche Dekoration besorgt, das Grab eines nahestehenden Menschen besucht oder ein Weihnachtsgedicht gelesen.

Rund um die Weihnachtszeit empfinden viele Menschen oft ein verstärktes Gefühl der Einsamkeit. Das Rote Kreuz bietet in diesen Fällen auch während der Feiertage seelische Unterstützung an. Jugendliche können sich mit ihren Sorgen und Ängsten an time4friends wenden. Über WhatsApp unter der Nummer +43 664 1070 144 sind die Peers des Jugendrotkreuz täglich von 18 bis 22 Uhr erreichbar. Auch die Ö3-Kummernummer ist zum Nulltarif unter der Nummer 116 123 jeden Tag von 16 bis 24 Uhr durch Rotkreuz-Mitarbeiter:innen besetzt.



„Nicht immer auf den ersten Blick sichtbar, aber ebenfalls über die Feiertage in Bereitschaft sind unsere Mitarbeiter:innen der Krisenintervention, der Suchhundestaffel oder des Katastrophenhilfsdienst. Sie können jederzeit im Bedarfsfall alarmiert werden, um vor Ort entsprechende Hilfe zu leisten. Auch hier ein großes Dankeschön für dieses Engagement“, so Schöpfer.

