BMKÖS/Mayer: Kulturministerium lädt zu „Forum Kultur“

Neues Veranstaltungsformat als spartenübergreifender Treffpunkt und Ergebnis der Kunst- und Kulturstrategie des Bundes

Wien (OTS) - Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) lädt am 28. Februar 2023 erstmals zum „Forum Kultur“ ins Wiener Volkstheater. Gemeinsam mit nationalen und internationalen Vertreter:innen aus Kunst und Kultur, Politik, Verwaltung und Wissenschaft sollen Zukunftsthemen des Kultursektors reflektiert und öffentlich diskutiert werden. Mit der Veranstaltung bietet das BMKÖS allen an Kunst und Kultur Interessierten einen neuen spartenübergreifenden Treffpunkt und einen Ort für Austausch und Vernetzung, Information, Inspiration und Begegnung. Die Einrichtung eines bundesweiten „Forum Kultur“ ist ein direktes Ergebnis aus der Kunst- und Kulturstrategie des Bundes. Die Veranstaltung wird 2023 erstmals und soll zukünftig jährlich stattfinden.

„Kunst und Kultur leben vom Miteinander, vom kritischen Dialog und von der Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt. Die aktuellen krisengeprägten Zeiten verlangen Reflexion und Standortbestimmung, um sinnvolle Weichenstellungen vornehmen zu können. Dies liegt nicht nur in der Verantwortung der Kulturpolitik, sondern aller in der Kunst und Kultur Tätigen“, so Staatssekretärin Mayer. „Aus der Dialogphase der Kunst- und Kulturstrategie sind zahlreiche Ideen und Impulse zu Ökologisierung und Kulturvermittlung, zu Fairness und Innovation, wie auch zu Förderfragen hervorgegangen. Das ‚Forum Kultur‘ bietet den Rahmen, um die Herausforderungen öffentlich zu verhandeln und weitere Themen zu setzen. Gleichzeitig füllt es eine Lücke: Erstmals schaffen wir damit die Gelegenheit für ein breit angelegtes Branchentreffen der gesamten Kunst- und Kulturszene von einzelnen Künstler:innen bis zu den großen Kulturinstitutionen und erfüllen damit einen vielfach geäußerten Wunsch. Die Veranstaltung ist eine Einladung zum gemeinsamen Gespräch. Was immer bewegt, soll hier zur Sprache kommen.“

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer hatte die „Strategie Kunst Kultur 2022“ als offenen Prozess unter Beteiligung der Akteur:innen des Kunst- und Kultursektors und der angrenzenden Bereiche im Jahr 2021 gestartet. Den Abschluss der bisherigen Konsultations- und Dialogphase bildet das „Forum Kultur“.

Details zum Veranstaltungsprogramm werden ab Mitte Jänner bekanntgegeben, Anmeldungen sind ab 16. Jänner 2023 möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. (FH) Michael Weiß

Pressesprecher der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6648479043

michael.weiss @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at