TV-Tipp: Nervenzerreißendes Drama um das „Riesending - Jede Stunde zählt“ (28. Dezember, 20.15 Uhr, ServusTV)

Spielfilm-Zweiteiler nach wahren Ereignissen: spektakuläre Rettung eines Forschers aus der Berchtesgadener Riesendinghöhle

Wien (OTS) - FERNSEHFONDS AUSTRIA

Es ist eine der spektakulärsten, gefährlichsten, aufwendigsten und medial meist beachteten Rettungsaktionen in der europäischen Geschichte: im Juni 2014 wird ein Höhlenforscher in der Berchtesgadener Riesending-Schachthöhle in 1.000 Metern Tiefe bei einem Steinschlag schwer am Kopf verletzt. Für die Rettungsaktion werden rund 700 Einsatzkräfte aus fünf Ländern mobilisiert. Der Transport des Verletzten durch die mit über 1.200 Metern tiefste und mit 23 Kilometern längste Höhle, vorbei an unterirdischen Wasserfällen, durch beklemmend enge Schächte und über einen inneren See dauert letztlich 12 Tage, erfordert Unmengen an Material, Muskelkraft und Geld. Rund eine Million Euro kostete der Einsatz in der Dunkelheit der erst 1996 entdeckten Höhle.

Der vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderte Spielfilm „Riesending - Jede Stunde zählt“ der Wiener Lotus Filmproduktion in Koproduktion mit ServusTV, Senator Film, C-Films, BR und SRF erzählt die wahren, dramatischen Ereignisse als spannenden Wettlauf gegen die Zeit und als überwältigendes Beispiel für Hilfs- und Opferbereitschaft, spart aber auch die Kritik am Wettbewerb der verschiedenen Hilfskräfte untereinander nicht aus.

Der Regisseur und Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank, der gemeinsam mit Johannes W. Betz auch das Drehbuch für den Zweiteiler schrieb, inszenierte die dramatische Höhlenrettung in den Berchtesgadener Alpen mit Top-Besetzung, darunter Verena Altenberger, Maximilian Brückner, Anna Brüggemann und Roland Silbernagel.

ServusTV zeigt beide Teile des „Riesending - Jede Stunde zählt“ als Doppel-Event am 28.Dezember ab 20.15 Uhr.

Unter www.rtr.at/Riesending stehen Fotos der Produktion zum Download zur Verfügung.

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA unter www.rtr.at/FERNSEHFONDS.

Rückfragen & Kontakt:

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH

Andreas Kunigk

Pressesprecher RTR Medien und KommAustria

+43 1 58058-168

andreas.kunigk @ rtr.at