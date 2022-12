Oö. Volksblatt: "Deutliche Zahlen" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 22. Dezember 2022

Linz (OTS) - In Österreich schaut man ja gerne über die Grenze auf den fast zehn Mal so „großen Bruder“ Deutschland. Vor allem die Opposition hierzulande vergleicht unsere Regierung oft mit SPD-Scholz & Co. und geizt auch nicht mit Kritik. Gestern haben ÖVP-Bundeskanzler Nehammer und sein grüner Vize Kogler bei ihrer Jahresbilanz einmal Zahlen sprechen lassen: So liegt das kleine Österreich mit einer Pro-Kopf-Entlastung von 4147 Euro in dieser von Krisen gebeutelten Zeit nicht nur im europäischen Spitzenfeld — nur das kleine Luxemburg ist besser –, sondern auch exakt um 636 Euro vor Deutschland – pro Kopf wohlgemerkt, und das ist wirklich nennenswert.

„Es gibt niemanden, der in diesen Zeiten der multiplen Krisen keine Unterstützung erhalten hat“, so ÖVP-Generalsekretär Stocker, diese seien rasch und treffsicher gekommen. Prompt und reflexartig reagierte die Opposition bei diesem Zahlenvergleich erneut nur mit Häme gegenüber der türkis-grünen Regierung. Die SPÖ drängt weiter auf einen Gaspreisdeckel à la Scholz und die FPÖ fordert weiter ein Anbiedern an Putin. Doch die Zahlen sprechen eigentlich für sich. Wer selbst diese Fakten hartnäckig negiert und schlechtredet, der ist geblendet von Hass und negiert bewusst die Realität. Aber der Vergleich macht sicher ...

