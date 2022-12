Meidlinger (SPÖ)/Konrad (NEOS): Unterstützung für angehende Pflegekräfte beschlossen

Erfolgreiche Joboffensive 50plus wird fortgesetzt

Wien (OTS/SPW-K) - Der Wiener Gemeinderat hat heute drei wichtige Vorhaben in den Bereichen Ausbildung und Arbeitsmarkt beschlossen. Die Pflegeausbildungsprämie von 600 Euro monatlich für angehende Pflegekräfte in der Erstausbildung und die Aktualisierung des Wiener Ausbildungsgeldes sind nun fixiert. Ziel der Aktualisierung des Wiener Ausbildungsgeldes ist es, dass Personen, die in Pflege- und Sozialberufe umsteigen gemeinsam mit der AMS-Leistung mindestens mit rund 1.400 Euro netto monatlich rechnen können. Damit sind angehende Pflege- und Sozialkräfte in Zeiten der Ausbildung abgesichert.

Zudem wird das erfolgreiche Programm des waff Joboffensive 50plus fortgesetzt und an die Rahmenbedingungen des Partners AMS angepasst. Dabei geht es um die Förderung von Beschäftigungsverhältnissen von über 50-jährigen Arbeitsuchenden, die ein Jahr oder länger arbeitslos waren. Damit sollen nächstes Jahr über 700 arbeitssuchende Wiener*innen über 50 Jahre wieder in eine Beschäftigung einsteigen können.

Christian Meidlinger, SP-Gemeinderat und Vorstandsvorsitzender des waff, hebt die positive Zusammenarbeit aller Beteiligten hervor: „Diese drei wichtigen Vorhaben sind auch dank der guten Kooperation zwischen den beteiligten Geschäftsgruppen zustande gekommen. Es profitieren Auszubildende in Gesundheits- und Sozialberufen und ältere Langzeitbeschäftigungslose davon. Letztlich ist es aber wieder ein großer Schritt zur Sicherung der Daseinsvorsorge in diesen Bereichen.“

Jörg Konrad, NEOS-Gemeinderat und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des waff: „Elementarpädagog:innen und Pflegekräfte leisten wichtige Arbeit für die Bürger:innen der Stadt. Umso wichtiger ist es, dass sie ihre Ausbildung abgesichert absolvieren können. Das ist auch ein wichtiges Argument, um zukünftig Interessierte für diese Ausbildungen zu gewinnen.“

Die Pflegeausbildungsprämie von 600 Euro monatlich erhalten Personen die eine Ausbildung zur Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, das Studium der Gesundheits- und Krankenpflege oder eine Ausbildung zu einem Sozialbetreuungsberuf mit integrierter Pflegeassistenzausbildung absolvieren und keine AMS-Leistung erhalten. Die Pflegeausbildungsprämie wird rückwirkend mit 1. September 2022 ausbezahlt.

Das Wiener Ausbildungsgeld erhalten arbeitsuchende Personen, die in einen Gesundheits- und Sozialberuf umsteigen wollen und eine mindestens zwölfmonatige Ausbildung absolvieren. Darunter fällt etwa auch die Ausbildung für Elementarpädagog:innen.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Presseabteilung

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at