Entfall der Hundeabgabe: Erst Wien, nun Kärnten – wann folgt Niederösterreich?

Tierschutz Austria hofft auf Land Niederösterreich, dass es mit einer Aussetzung der Hundesteuer ein Zeichen setzt und nachzieht

Vösendorf (OTS) - Erst vor kurzem wurde der Entfall der Hundeabgabe in Wien durchgesetzt. Nun zieht das südlichste Bundesland Österreichs nach, denn auch in Kärnten entfallen mit Neujahr die Hundeabgabe für Hunde aus dem Tierheim für die kommenden drei Jahre. Österreichs größtes Tierschutzhaus mit Sitz in Vösendorf knapp über der Wiengrenze hofft nun, dass das Land Niederösterreich mit einer Aussetzung der Hundesteuer ein Zeichen setzt und nachzieht.

„Der Entfall der Hundeabgabe ist ein guter Anreiz für alle zukünftigen TierbesitzerInnen, um sich eher für ein Tier aus dem Tierschutzhaus zu entscheiden. Es geht dabei vor allem auch darum, ein Zeichen für die derzeit, aufgrund zahlreicher Krisen, überfüllten Tierheime zu setzen.“ sagt MMag. Dr. Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins.

Tierschutz Austria beherbergt momentan um die 1.500 Tiere und versorgt übers Jahr gesehen rund 4.000 Haus,- Wild,- und ehemalige Nutztiere sowie Exoten. Jedes Jahr finden viele dieser Tiere über WienerInnen und NiederösterreicherInnen ein neues liebevolles Zuhause, weshalb der Entfall der Hundeabgabe auch hier eine sinnvolle Maßnahme wäre.

Bilder: https://we.tl/t-eKUDXvFzfz

© Tierschutz Austria

