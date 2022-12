AVISO: PK „Aus Speedinvest Heroes wird HROS” – HR-Tech Startup startet Relaunch, Di., 10. Jän. 2023

Wien (OTS) - Das Startup Speedinvest Heroes macht den nächsten großen Schritt in seiner Entwicklung und vollzieht mit Jahreswechsel den Wandel hin zu einer HR-Tech Company namens „HROS“. Mit innovativen AI-Lösungen setzt HROS neue Maßstäbe im Personalmanagement und revolutioniert den Arbeitsmarkt. HROS möchte seine Ideen und Pläne für die kommenden Jahre der Öffentlichkeit vorstellen und lädt die Vertreter:innen der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.

Datum: Dienstag, der 10. Jänner 2023

Beginn: 10.00 Uhr

Ort: Studio D, Stiftgasse 21, 1070 Wien (Zugang über das Erdgeschoss)

Die Teilnahme ist auch online via Zoom möglich (siehe unten).

Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

Maria Baumgartner, CEO HROS

Lukas Rippitsch, CEO HROS



Wir ersuchen um vorherige Anmeldung. Sie können auch online via Zoom an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung an hofmann@skills.at.

