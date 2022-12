Stocker: „Österreich liegt mit Entlastungsmaßnahmen im Europäischen Spitzenfeld“

Volkspartei lässt die Menschen nicht im Stich

Wien (OTS) - „Österreich liegt mit seinen Entlastungsmaßnahmen, die ein Gesamtvolumen von über 37 Milliarden Euro bis 2024 aufweisen, im europäischen Spitzenfeld. Die Bundesregierung hat es sich von Anfang an zum erklärten Ziel gemacht, die Österreicherinnen und Österreicher in Zeiten der multiplen Krisen bestmöglich zu unterstützen. Dies wurde auch durch rasch wirksame und sozial treffsichere Maßnahmen sichergestellt. Es gibt niemanden, der in den letzten Monaten keine Unterstützung der Bundesregierung erhalten hat“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker.

„Die Entlastungsbilanz zeigt, dass Bundeskanzler Karl Nehammer an der Spitze der Bundesregierung die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit setzt und sich die Menschen auf die Volkspartei verlassen können. Mit der Abschaffung der schleichenden Steuererhöhung namens kalter Progression, der Valorisierung der Sozialleistungen, den Einmalzahlungen und dem Energiekostenzuschuss für Unternehmen umfassen die Unterstützungen den privaten Haushalt, Familien, vulnerable Gruppen und die heimische Wirtschaft“, betont Stocker abschließend.



