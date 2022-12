LICHT INS DUNKEL aus dem ORF-Landesstudio Kärnten am 23. und 24. Dezember in ORF 2 K

Wien (OTS) - Sonja Kleindienst führt durch die LICHT INS DUNKEL-Weihnachtssendungen am 23. Dezember ab 18.30 Uhr und am 24. Dezember von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr aus dem ORF-Theater in Klagenfurt – zu sehen in ORF 2 K.

Die schrecklichen Bilder aus dem Gegendtal haben große Betroffenheit im ganzen Land hervorgerufen. Am 23. Dezember zwischen 18.30 und 19.00 Uhr widmet sich der ORF Kärnten den Unwetteropfern im Gegendtal. Sonja Kleindienst spricht mit Betroffenen, die durch den LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds unterstützt wurden, aber auch Spender/innen kommen zu Wort. Die musikalische Umrahmung kommt auch aus dem Gegendtal.

In der LICHT INS DUNKEL-Sendung am 24. Dezember lädt der ORF Kärnten zu einem stimmungsvollen Weihnachtsprogramm. Von 11.00 bis 12.00 Uhr erzählen prominente Gäste weihnachtliche Geschichten und stimmen die Zuseherinnen und Zuseher musikalisch auf Weihnachten ein. Erstmalig wird eine eigene LICHT INS DUNKEL-Live-Band bestehend aus Karen Asatrian am Klavier und den ORF-Mitarbeitern Hannes Wallner an der Gitarre sowie Martin Furian am Schlagwerk die Studiogäste begleiten. Sonja Kleindienst begrüßt unter anderem Matthias Ortner von Matakustix, Sängerin Sabine Neibersch, Schauspieler Max Müller, Schlagersänger Silvio Samoni und den Mundharmonika-Virtuosen Arthur Ottowitz.

Zwischen 14.00 und 15.00 Uhr lässt der ORF Kärnten 50 Jahre LICHT INS DUNKEL noch einmal Revue passieren – unter anderem mit dem ehemaligen LICHT INS DUNKEL-Moderationsduo Helga Suppan und Fritz Hofmeister. Da kommt auch so manches Hoppala von seinerzeit zum Vorschein.

Ab 15.00 Uhr wird Sonja Kleindienst von einigen ihrer Kolleginnen und Kollegen besucht. Mike Diwald, Marco Ventre, Magda Kropiunig und Michael Steuer werden für einen unterhaltsamen Weihnachtsnachmittag sorgen.

In der Weihnachtssendung werden viele Institutionen, Projekte und Familien vorgestellt, die Dank der Spenden an LICHT INS DUNKEL unterstützt worden sind. Auch die Inklusion, für die LICHT INS DUNKEL schon seit Jahrzehnten steht, wird Thema sein. Weiters steht ein Rückblick auf das vergangene LICHT INS DUNKEL-Jahr 2022 und auf die unzähligen Aktionen, die für Menschen in Not initiiert wurden, auf dem Programm.

Außerdem begleitet Sonja Kleindienst mit dem LICHT INS DUNKEL-Sternebus Diözesanbischof Josef Marketz und Superintendent Manfred Sauer ins Maria-Martha-Haus der Diakonie de La Tour.

Mit Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Martin Gruber geht es ins Saluto, eine Tagesstätte von pro mente Kärnten. Hier können sportliche Mädchen und Burschen dank LICHT INS DUNKEL in einem neu eingerichteten Fitnessstudio trainieren.

Neben den Weihnachtsklassikern, wie „Es wird schon glei dumpa“ oder „Oh du fröhliche“ werden auch traditionelle Kärntner Weihnachtslieder zu hören sein – vorgetragen von Gruppen wie:

1. ZwaZwatett 2. 5er-Gšpån 3. Ensemble 4ME 4. Die Musketiere 5. Das Harfenensemble flottes 5er Gspann 6. Die Neffen von Tante Eleonor und einer Bläserformation der Alt-Lavanttaler Trachtenkapelle

Und zu guter Letzt wartet auf das Publikum der große LICHT INS DUNKEL-Chor, bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF Landesstudios Kärnten, inklusive einem kleinen Orchester.

23. Dezember:

18.30 bis 19.00 Uhr, ORF 2 K

24. Dezember:

11.00 bis 12.00 Uhr, ORF 2 K

14.00 bis 16.00 Uhr, ORF 2 K

