ORF wieder „Redaktion des Jahres“

Paul Krisai „Journalist des Jahres“, ORF mit sechs weiteren Erstgereihten; GD Weißmann: „Preise verdeutlichen hohe Sorgfaltspflicht und Verantwortung“

Wien (OTS) - Auch heuer hat das Branchen-Magazin „Österreichs Journalist:in“ die Wahl der „Journalistinnen und Journalisten des Jahres“ durchgeführt und erneut verdeutlicht das Wahlergebnis das hohe Renommee der ORF-Journalistinnen und -Journalisten: Zum bereits elften Mal wurde der ORF als „Redaktion des Jahres“ ausgezeichnet. In sieben weiteren Kategorien stehen ORF-Journalistinnen und -Journalisten auf Rang eins: ORF-Korrespondent Paul Krisai ist „Journalist des Jahres“, Ulla Kramar-Schmid „Investigativ-Journalistin des Jahres“, Alina Zellhofer „Sport-Journalistin des Jahres“, Lisa Gadenstätter „Chronik-Journalistin des Jahres“, Christian Wehrschütz „Außenpolitik-Journalist des Jahres“, Peter Schneeberger „Kultur-Journalist des Jahres“ und Stefan Lenglinger siegt in der Kategorie „Aufgefallen“.

Die weiteren topgereihten ORF-Journalistinnen und -Journalisten sind:

Martin Thür (Zweitgereihter in Kategorie „Journalist des Jahres“), Lou Lorenz-Dittlbacher (Zweitgereihte in Kategorie „Chefredaktion“), Armin Wolf (Zweitgereihter in der Kategorie „Innenpolitik“), Paul Krisai (Zweitgereihter in der Kategorie „Außenpolitik/EU“), Peter Klien (Zweitgereihter in der Kategorie „Unterhaltung“), Stefan Kappacher (Zweitgereihter in der Kategorie „Medien“), Günther Mayr (Zweitgereihter in der Kategorie „Wissenschaft“), Bernt Koschuh (Zweitgereihter in der Kategorie „Chronik“), Miriam Beller (Drittgereihte in der Kategorie „Außenpolitik/EU), Ambra Schuster (Drittgereihte in der Kategorie „Aufgefallen“), Rosanna Atzara (Drittgereihte in der Kategorie „Medien“) und Dieter Bornemann (Drittgereihter in Kategorie „Wirtschaft“). Als „Local Hero 2022“ wurden Viktoria Waldegger (Landesstudio Tirol), Andreas Riedl (Burgenland) und Benedikt Fuchs (Niederösterreich) ausgezeichnet.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich. Besonders freut es mich, dass die ORF-Journalistinnen und -Journalisten auch heuer wieder in so vielen Bereichen topplatziert sind und der ORF als ‚Redaktion des Jahres‘ ganz vorn steht. Zusätzlich stellen wir auch die Branchenbesten in sieben Einzelkategorien. Ich sage das nicht aus Eigenlob. Diese Preise verdeutlichen einmal mehr die hohe Sorgfaltspflicht und Verantwortung gegenüber der ‚Berufung‘ Journalist und jenen, für die wir tagtäglich arbeiten: den Menschen, die in Österreich leben. Deshalb ist es auch so wichtig, dass sich die Österreicherinnen und Österreicher auf faktengetreuen Qualitätsjournalismus Marke ORF verlassen können. Dass dies so bleibt und bleiben kann ist auch eine Frage der ausreichenden Finanzierung, auf die wir – für die gesamte Medienbranche – einmal mehr hinweisen.“

