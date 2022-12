Vergabe von Fördermitteln durch den originären Jubiläumsfonds der Oesterreichischen Nationalbank

Wien (OTS) - Das Direktorium der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hat nach umfassender Evaluierung in der 2. Vergabesitzung 2022 die Finanzierung nachstehender 13 Forschungsprojekte (42 Anträge) mit rund 3 Mio. EUR aus Mitteln des Jubiläumsfonds zur Förderung der Forschungs- und Lehraufgaben der Wissenschaft genehmigt:

ASADA, Raphael (Karl-Franzens-Universität Graz/Institut für Systemwissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung):

Austrian bioeconomy futures: Limits to green growth (BELOW)

BOOS, Tobias (Universität Wien/Institut für Politikwissenschaft): Die Cultural Political Economy von Bitcoin im Globalen Süden

FELBERMAYR, Gabriel (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung – WIFO): Economic Sanctions in the Short, the Medium, and the Long-Run: CGE Estimates with New Data (EcoSan)

FOSTER-MCGREGOR, Neil (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche – WIIW): EU-Asia relations: technological competition and trade policies in an era of regionalisation

FRIESENBICHLER, Klaus Sylvester (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung – WIFO): The EU ETS and hard-to-abate manufacturing industries

HLOUSKOVA, Jaroslava (Institut für Höhere Studien – IHS): Commodity price uncertainty and macroeconomic dynamics

JESTL, Stefan ( Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche – WIIW): Genetic innovation, intermediate goods and energy prices in an agent-based model

LACKNER, Mario (Johannes Kepler Universität Linz/Institut für Volkswirtschaftslehre): Relative Performance Feedback and Economic Decisions

LIST, Emanuel (Wirtschaftsuniversität Wien/Research Institute Economics of Inequality): Labour Unions and Firm Productivity

OBERHOFER, Harald (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung – WIFO): International Trade and the Environment

PAPP, Tamás K. (Institut für Höhere Studien - IHS): Bayesian estimation of DSGE models using global nonlinear approximations and hierarchical continuati

STEINMAYR, Andreas (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck/Institut für Finanzwissenschaft): Do firms lack information about their own labor market?

WIMMER, Andreas (Johannes Kepler Universität Linz/Institut für Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre): System des öffentlichen Haftungsrechts

Im Vergabejahr 2022 wurden 32 Projekte aus den Fördermitteln des originären Jubiläumsfonds mit insgesamt 6.490.000 EUR gefördert. Primärer institutioneller Fördermittelempfänger war heuer die Karl-Franzens-Universität Graz mit 5 bewilligten Projekten (998.000 EUR), gefolgt von der Johannes Kepler Universität Linz mit 4 bewilligten Projekten (901.000 EUR).

Weiterführende Informationen zum originären Jubiläumsfonds finden Sie auf der OeNB-Website:

https://www.oenb.at/Ueber-Uns/Forschungsfoerderung/Jubilaeumsfonds.ht

ml

