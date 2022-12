Karin Broukal wird Abteilungsleiterin von Wiens Kindergärten (MA 10)

Leiterin der pädagogischen Qualitätssicherung der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) übernimmt Wiens größte Magistratsabteilung

Wien (OTS) - Die MA 10 - Kindergärten mit über 8.600 Mitarbeiter*innen ist Wiens erste Bildungseinrichtung. Mit Mittwoch, 21. Dezember 2022 hat die Abteilung eine neue Leitung: Karin Broukal, bisher Leiterin der pädagogischen Qualitätssicherung der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11), übernimmt ab sofort die Leitung der Abteilung. Das entsprechende Dekret übergab Magistratsdirektor Dietmar Griebler im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky und dem Leiter der Hauptgruppe 1 der younion_Die Daseinsgewerkschaft Manfred Obermüller.

Bürgermeister Michael Ludwig hob die große Bedeutung der Abteilung hervor: „Bildung ist der Schlüssel der Zukunft. Viele tausende engagierte Mitarbeiter*innen der MA 10 leisten jeden Tag in allen Bezirken enorm wichtige Arbeit, damit sich die Kinder bestmöglich entwickeln. Wir wissen das sehr zu schätzen und werden alles tun, um die hohe Qualität zu erhalten.“ Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr, zuständiger Stadtrat, betonte: „Mit Karin Broukal steht der MA 10 zukünftig eine ausgewiesene Expertin für den elementarpädagogischen Bereich vor, die oftmals bewiesen hat, dass sie neben ihrem fachlichen Know-How über weitreichende rechtliche und soziale Kompetenz sowie Führungsqualitäten verfügt.“

Der explizite Dank der Anwesenden ging an Kurt Burger, der die Abteilung seit Juni als stellvertretender Abteilungsleiter interimistisch hervorragend geführt hat.

Aufgaben der MA 10 - Kindergärten

Die Abteilung Kindergärten berät zu Fragen der Anmeldung und Platzvergabe in städtischen und privaten elementaren Bildungseinrichtungen, betreibt eigene Kindergärten und Horte, fördert privat organisierte Einrichtungen wie Kindergärten, Horte, Kindergruppen oder Tageseltern und bildet Elementarpädagog*innen aus.

Über 8.600 Mitarbeiter*innen der Abteilung arbeiten in städtischen Kleinkindergruppen, Kindergärten, Horten, Bildungscampus-Standorten, an der bafep21, in der Verwaltung und in den Servicestellen.

Die Abteilung ermöglicht frühkindliche Bildung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Eltern an rund 350 städtischen Standorten und rund 1.500 von der Abteilung geförderten, privatrechtlich organisierten Einrichtungen. Sie stellt damit die Grundlage für ein vielfältiges und bedürfnisorientiertes Angebot für Kleinkinder, Kindergartenkinder und die Freizeitbetreuung von Schulkindern zur Verfügung.

Werdegang Karin Broukal

Während ihres Jus-Studiums arbeitete die gebürtige Wienerin bei dem Verein Helping Hands, bei mehreren Rechtsanwaltskanzleien und als freie Mitarbeiterin beim ORF. Nach Abschluss des Studiums absolvierte Karin Broukal das Rechtspraktikum am OLG Wien, bis sie am 1. September 2008 als rechtskundige Bedienstete ihre Job-Rotation im MBA 12 begann, die sie in weiterer Folge auch zur Wiener Kinder- und Jugendhilfe - MA 11 und Kindergärten - MA 10 führte. In der MA 11 leitete sie zuerst 8 Jahre das Referat „Kindergruppen und Tageseltern“, anschließend fünf Jahre das Referat „Kindertagesbetreuung“, seit Juni 2022 das Referat „Pädagogische Qualitätssicherung“. Nach Ausschreibung und Hearing wird Karin Broukal die Leiterin der MA 10 ab sofort mit 21.12.2022. (Schluss)





