SPÖ-Rathausklub heißt Susanne Haase herzlich willkommen im Wiener Gemeinderat!

Susanne Haase ist heute im Gemeinderat angelobt worden.

Wien (OTS/SPW-K) - Die Ottakringerin Susanne Haase wurde in der heutigen Sitzung des Wiener Gemeinderats angelobt. Damit folgt sie Christian Oxonitsch nach, der in den Nationalrat gewechselt ist. Sie wird sich als Vollmitglied im Petitionsausschuss insbesondere für die Bürger:innenbeteiligung einsetzen. Zudem ist sie Ersatzmitglied im Finanzausschuss sowie im Ausschuss für Innovation, Stadtplanung und Mobilität.

In ihrem Heimatbezirk Ottakring blickt Haase (*1975) bereits auf eine lange politische Laufbahn zurück. Über 12 Jahre lang war sie SPÖ-Bezirksklubvorsitzende, von 2005 bis zu ihrem Wechsel in den Gemeinderat war sie als Bezirksrätin tätig. Als solche hat sie maßgeblich an beispielgebenden Projekten wie der Neugestaltung der Ottakringer Straße und der Neulerchenfelder Straße sowie der Umgestaltung der Thaliastraße zum Ottakringer Klimaboulevard mitgewirkt. Über sich selbst sagt sie, dass sie „Ottakring im Herzen trägt“. Auch als Gemeinderätin will sie eine starke Stimme für ihren Bezirk sein.

Der Vorsitzende des SPÖ-Rathausklubs, Josef Taucher, heißt die neue Gemeinderätin herzlich willkommen: „Ich habe Susanne Haase als engagierte Bezirkspolitikerin kennengelernt, die für diese Stadt brennt und mit Herzblut bei der Sache ist. Ihre langjährige Erfahrung als Kommunalpolitikerin ist ein Gewinn für uns und für die Wienerinnen und Wiener. Vor diesem Hintergrund freue ich mich umso mehr auf die künftige Zusammenarbeit und wünsche ihr Freude und Erfolg in dieser neuen Aufgabe".

Als Landesgeschäftsführerin der Gewerkschaft vida Wien kämpft Haase für die Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und will das auch in ihrer neuen Rolle tun: „In einigen Berufsgruppen gibt es stark prekäre Arbeitsverhältnisse, wie z.B. bei den Fahrradboten, im mobilen Pflegedienst oder bei der Reinigung und Bewachung. Für diese Gruppen setze ich mich besonders ein!“

Haase schließt: „Der Wechsel in den Wiener Gemeinderat als Ottakringer Mandatarin erfüllt mich mit Stolz und Freude. Es ist für mich kein Abschied, sondern der Start in eine neue Funktion.“





