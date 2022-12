„Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ mit DJ Ötzi und Sonja Weissensteiner am 23. Dezember in ORF 2

Festliche Stimmung in Flachau mit zahlreichen musikalischen Gästen

Wien (OTS) - Traumhafte Bergwelt, vorweihnachtliche Klänge und Festtagsstimmung – Sonja Weissensteiner und DJ Ötzi laden das Publikum in „Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ am Freitag, dem 23. Dezember 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 auch heuer wieder zu einem musikalisch-besinnlichen TV-Abend mit zahlreichen Publikumslieblingen ein. Mit dabei sind in diesem Jahr Giovanni Zarrella, Melissa Naschenweng, Eloy de Jong, Semino Rossi, Peter Kraus, die Seer, Claudia Koreck, voXXclub, die Mountain Crew, Sigrid & Marina, LUNGO4, Hand aufs Herz sowie der aus der Fernsehserie „Die Rosenheim-Cops“ bekannte Schauspieler Max Müller. Die Künstlerinnen und Künstler präsentieren ihre weihnachtlichen Lieder im Flachauer Gutshof in heimeliger Wohnzimmeratmosphäre.

„Stille Nacht, Heilige Nacht“ gilt als Inbegriff des Weihnachtsbrauchtums weltweit. Sonja Weissensteiner und DJ Ötzi begeben sich auch in diesem Jahr auf Spurensuche zur Entstehungs- und Verbreitungsgeschichte des bekanntesten Weihnachtsliedes der Welt. Thema der Sendung ist auch, wie Weihnachten früher gefeiert wurde. Dazu haben die Sendungsgäste einige Privatfotos mitgebracht, die ihre ganz persönliche Weihnachtsgeschichte erzählen.

Die musikalischen Gäste und ihre weihnachtlichen Lieder:

voXXclub: „'s Christkind kommt bald”

Eloy de Jong: „Ich fahr' Weihnachten nach Hause“

Sigrid & Marina: „Es wird scho glei dumpa“

Sonja Weissensteiner, DJ Ötzi, Eloy de Jong, Sigrid & Marina: „Leise rieselt der Schnee“

Melissa Naschenweng: „Christkindl“

Sonja Weissensteiner und Kinder aus Flachau: „Medley“

Semino Rossi: „Una nueva Navidad”

Sonja Weissensteiner, DJ Ötzi, Semino Rossi, Sigrid & Marina: „Alle Jahre wieder“

Mountain Crew: „Traumtagerl in die Berg'“

Max Müller und Elisabeth Daxer: „Morgen, Kinder, wird's was geben“ DJ Ötzi und Valentin: „Little Drummer Boy“

Claudia Koreck und Gunnar Graewert: „Ruck ma olle wieder näher zam“ Sonja Weissensteiner, Claudia Koreck, Gunnar Graewert, Max Müller, Sigrid & Marina: „Süßer die Glocken nie klingen“

LUNGO4: „Grande amore”

Peter Kraus: „Merry Christmas Everyone” und „Last Christmas” Die SEER: „A Stück Weihnachtsfrieden”

Hand aufs Herz: „Weihnachten als Kind“

DJ Ötzi & Lisa-Marie Friedle: „Happy Xmas“

Giovanni Zarrella: „Un angelo“

Sonja Weissensteiner, DJ Ötzi, Sigrid & Marina: „Aber Heidschi Bumbeidschi“

DJ Ötzi, Sonja Weissensteiner, Kinder aus Flachau: „Stille Nacht, Heilige Nacht“

„Zauberhafte Weihnacht im Land der ‚Stillen Nacht‘“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von IP Media.

