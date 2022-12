Großer Zuwachs, viele Sterne und eine Fahrt bis nach Zürich: Das war das Uber-Jahr 2022

Die Corona-Pandemie und das neue Gelegenheitsverkehrsgesetz haben die gesamte Taxibranche in den letzten 2 Jahren massiv beeinträchtigt. Umso mehr freut es mich, dass wir 2022 in allen drei Städten einen deutlichen Zuwachs verzeichnen und unsere Nutzer*innen zufriedenstellen konnten. Martin Essl, General Manager von Uber Österreich

Wien (OTS) -

Auf Wachstumskurs: Das Geschäft in Graz konnte verfünffacht und in Salzburg verdoppelt werden.

Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4.9 Sternen gab es dieses Jahr besonders viele zufriedene Uber-Nutzer*innen

Mit Uber Van startet zum Jahresende das perfekte Service für Gruppenausflüge, Familientreffen oder den Großeinkauf

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter der Mobilitätsplattform Uber in Österreich. In allen drei aktiven Städten - Wien, Salzburg und Graz - konnte die Zahl der Nutzer*innen deutlich ausgebaut werden, in Salzburg hat sich das Geschäft verdoppelt, in Graz sogar verfünffacht.

Martin Essl, General Manager von Uber Österreich: “ Die Corona-Pandemie und das neue Gelegenheitsverkehrsgesetz haben die gesamte Taxibranche in den letzten 2 Jahren massiv beeinträchtigt. Umso mehr freut es mich, dass wir 2022 in allen drei Städten einen deutlichen Zuwachs verzeichnen und unsere Nutzer*innen zufriedenstellen konnten. ”

Viele Sterne für Fahrer*innen und zufriedene Fahrgäste

Ein zuverlässiges Angebot und beste Qualität stehen bei Uber an erster Stelle. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,9 von 5 Sternen für Fahrer*innen wie auch Nutzer*innen auf der Uber-Plattform zeigt sich, dass diese Ziele auch 2022 erreicht werden konnten. “Der Dialog mit unseren Partner*innen ist uns sehr wichtig und hilft, eventuelle Probleme schnell zu identifizieren und Lösungen zu finden. So haben wir zufriedene Partner*innen und in weiterer Folge auch zufriedene Nutzer*innen”, so Essl.

Von Wien bis Zürich: Längste Fahrt betrug 813 Kilometer

Auch wenn die meisten Österreicher*innen Uber nutzen, um innerhalb des Landes schnell von A nach B zu kommen, so gibt es ab und zu auch Ausreißer: Die längste Uber-Fahrt 2022 in Österreich ging vom Wiener Flughafen bis zum Botanischen Garten in Zürich - eine Strecke von mehr als 800 Kilometern. Ob der Fahrgast seinen Flug verpasst hatte oder aber in den falschen Flieger gestiegen war, ist nicht übermittelt. Jedenfalls ist er sicher am Zielort angekommen.

Viele internationale Nutzer, der grösste Uber-Fan und neue Services in Wien

Insgesamt haben im Jahr 2022 Nutzer*innen aus rund 120 Ländern die Uber-App in Österreich genutzt. Am beliebtesten ist die Uber-App bei Touristen aus den USA, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Der größte Uber-Fan des Landes kommt übrigens aus Wien: Er hat heuer 867 Fahrten - im Durchschnitt also 2,4 pro Tag - mit der Uber-App getätigt.

In Wien haben zudem neue Services gestartet: Seit September bietet UberX Priority ein noch schnelleres Service und seit Anfang Dezember kann man mit Uber Van Fahrzeuge mit noch mehr Platz bestellen: Mit Autos für bis zu sechs Personen ist es die ideale Ergänzung zum bestehenden Angebot und kommt gerade richtig zum Jahreswechsel für alle Menschen in Feierlaune oder im Reisefieber.

Rückfragen & Kontakt:

Kathrin Stoiser, Ecker & Partner

E-Mail: k.stoiser @ eup.at

Mobil: +43 699 11547044