ELK BAU Wohnpark Ober-Grafendorf mit klimaaktiv Gold ausgezeichnet

Wien (OTS) - Der Wohnpark Ober-Grafendorf nahe St. Pölten wurde mit dem klimaaktiv Gebäudestandard Gold ausgezeichnet. In Kooperation mit Mitras Immobilien Investment GmbH realisiert ELK BAU GmbH 168 hochwertige Wohnungen in Holzbauweise, aufgeteilt auf 4 Baukörper. Bei der Zertifizierung wurden 927 von 1.000 möglichen Punkten erreicht. Der klimaaktiv Gebäudestandard des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ist österreichweit eines der renommiertesten Bewertungssysteme für die Nachhaltigkeit von Gebäuden mit besonderem Fokus auf Energieeffizienz, Klimaschutz und Ressourceneffizienz.

Das Projekt

Der Wohnpark Ober-Grafendorf wurde vom Architekturbüro architurbo Architekturgesellschaft mbH geplant. Die 2 bis 4-Zimmer-Wohnungen sind alle mit Parkettböden, Fußbodenheizung, Rollläden, sowie Eigengarten oder Balkon ausgestattet. Große Fensterflächen sorgen für lichtdurchflutete Räume.

Besondere architektonische Raffinessen schaffen eine naturnahe Wohngefühl-Umgebung. Lamellen aus Lärchenholz sorgen für eine optische Gliederung der Balkone und einen sonnengeschützten Bereich im Freien. Durch die versetzte Anordnung entstehen zwischen den Baukörpern weitläufige, begrünte Freiflächen, die als Erholungsraum dienen und ein nachbarschaftliches Miteinander begünstigen. Direkt neben der Wohnanlage wird ein rund 1.500 m² großer Spielplatz errichtet.

Mitras Geschäftsführer Nikolas Turbock über das Konzept der verkehrsberuhigten Siedlung: „ Ein eigenes Carsharing-Angebot, Fahrrad-Ports bei allen Wohnanlagen, ausreichend PKW-Stellplätze am Rand der Siedlung und der fußläufig erreichbare Bahnhof sichern eine ausgezeichnete Mobilität. “

Das erste Gebäude wurde bereits Ende 2021 fertiggestellt, die Bewohner des zweiten Wohnhauses werden im Frühsommer 2023 einziehen.

Nachhaltig und energieeffizient

Wie bei allen Projekten des österreichischen Traditionsunternehmens spielt der ökologische Faktor eine wesentliche Rolle. In der hauseigenen Produktionsstätte im Waldviertel wird nur PEFC-zertifiziertes Holz aus nachhaltiger Bewirtschaftung verarbeitet. ELK BAU Geschäftsführer Stefan Anderl über einen wesentlichen Vorteil des nachwachsenden Baumaterials: „ Im Vergleich zur Betonbauweise können wir bei diesem Projekt knapp 4000 Tonnen CO2-Equivalent einsparen, was 62 Umrundungen der Erde mit dem PKW entspricht. “ Überdies können 4,5 Millionen kWh Energie gespart werden, das entspricht der Heizenergie von über 1100 Tonnen Buchenholz. Eine Photovoltaik-Anlage sichert eine nachhaltige Energiegewinnung. Die Beheizung erfolgt über das örtliche Fernwärmenetz mit Biomasse.



Über ELK BAU:

ELK BAU, eine Tochter der ELK Fertighaus Gruppe, ist neben der Entwicklung von eigenen Bauprojekten für Endkunden vor allem als bewährter Baupartner für gewerbliche Bauträger und Immobilienentwickler bekannt. ELK BAU errichtet mehrgeschoßige Wohngebäude, Hotels und Siedlungen mit Einzel- Doppel- und Reihenhäusern in Holzbauweise. Jedes Haus wird im eigenen Werk in Schrems im Waldviertel produziert. Dank über 60 Jahren Erfahrung, dem hohen Vorfertigungsgrad und der hochentwickelten Holzbauweise können auch großvolumige, mehrstöckige Bauprojekte in kurzer Bauzeit, witterungsunabhängig und mit geringsten Schall- und Staubemissionen realisiert werden.

