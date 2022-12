Eine Gala von und mit Menschen mit Behinderungen

Kabarett, Kunst und Musik: 60 geladene Gäste feiern Inklusion mit andererseits

Wien (OTS) - Ehrengäste, Unterstützer:innen, Sponsor:innen sowie Journalist:innen trafen sich am 13.12. in der SoulKitchen Vienna, um Inklusion zu feiern. Eine Gala für Menschen mit und ohne Behinderungen, geplant von Menschen mit und ohne Behinderungen.

Künstlerische Highlights: Philipp Muerling, Tereza Hossa, Tom Bayer und Yuria Knoll - Für das stimmungsvolle Rahmenprogramm konnten hochkarätige Künstler:innen gewonnen werden. Aktivist und Künstler Philipp Muerling präsentierte seine Werke. Kabarettistin Tereza Hossa sorgte für ausgelassene Stimmung und Gitarrist Tom Bayer präsentierte einige aktuelle Lieder. Die Schauspielerin Yuria Knoll führte durch den Abend.

Breite Unterstützung für inklusive Gala - Unter den geladenen Gästen fanden sich wichtige Stimmen aus der Behindertenrechts-Szene ebenso wie Vertreter:innen aus dem Journalismus. Auch eine Reihe an Unternehmenspartnern war vertreten. Die Hauptpartnerschaft wurde von BILLA übernommen. “Inklusion ist uns bei BILLA ein zentrales Anliegen. Es ist dringend an der Zeit, Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft sichtbarer zu machen und ihren Anliegen und Rechten Gehör zu schaffen. Daher sind wir auch gerne bei der andererseits Inklusions-Gala dabei,” so Julia Miller, HR-Managerin von BILLA.

