IHS beginnt Verhandlungen mit Holger Bonin

Wien (OTS) - Das IHS-Kuratorium hat beschlossen, mit dem renommierten Ökonomen Prof. Dr. Holger Bonin Verhandlungen über die Neubesetzung der wissenschaftlichen Leitung am Institut für Höhere Studien (IHS) aufzunehmen.

Holger Bonin ist aktuell Forschungsdirektor des IZA (Institute of Labour Economics) in Bonn und lehrt als Professor für Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik an der Universität Kassel. Er soll Prof. em. Dr. DI. Klaus Neusser, der das IHS seit Mai 2022 interimistisch leitet, nach erfolgreichem Abschluss der Verhandlungen nachfolgen.

