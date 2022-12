VP-Malle: „Warum lässt die Landes-SPÖ Lilihill weiter gewähren?“

Klagenfurter Stadtsenat lehnt Baurechte für Lilihill am Flughafen ab. VP-Malle: „Wie lange wird die Landes-SPÖ dem Mehrheitseigentümer das Vorgehen noch durchgehen lassen?“

Klagenfurt (OTS) - In der Stadt Klagenfurt beißt Franz Orasch als Flughafen-Mehrheitseigentümer auf Granit: In der heutigen Sitzung hat der Stadtsenat dem Wunsch Oraschs auf Baurechte am Airport-Areal eine klare Absage erteilt. Auf Antrag des SPÖ-Vizebürgermeisters Philipp Liesnig stimmten alle Senatsmitglieder gegen „die Verwertung der Liegenschaften It. Anlage mit den dazugehörigen Baurechtsverträgen“, wie es im Top 5 der Tagesordnung formuliert ist. Die Baurechte finden sich mit dem Budget und dem Investitionsplan der Flughafengesellschaft pauschal in ein und demselben Beschlusstext – beide Punkte sind mit dem Nein des Stadtsenats nun ebenfalls abgelehnt.

„Erneut verknüpft der Mehrheitseigentümer mehrere Dinge miteinander – offenbar in dem Glauben, dass die Baurechte nebenbei akzeptiert werden, weil die Stadt dem Budget zustimmen will und von einem rasch beklebten Flugzeug abgelenkt ist“, macht Malle aufmerksam. „Das ist ein durchsichtiges Manöver von Orasch und vollkommen inakzeptabel.“ Angesichts dieser wiederholten Vorkommnisse fragt Malle: „Wie lange noch wird die Landes-SPÖ dem Mehrheitseigentümer dieses Vorgehen am Flughafen noch durchgehen lassen?“

