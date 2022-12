Wichtige Konsument:innen-Information

Öffentlicher Produktrückruf der Almondy DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant, 400g, Losnummer L2140, Haltbarkeitsdatum 18.11.2023, gekauft in IKEA Einrichtungshäusern

Vösendorf (OTS) - Almondy ruft eine begrenzte Menge der Almondy DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant, 400g zurück, da in einer Torte ein Metallobjekt gefunden wurde. Der Rückruf ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Er betrifft ausschließlich die im IKEA Einrichtungshaus gekaufte Almondy DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant, 400g, mit der Losnummer L2140, Mindesthaltbarkeitsdatum: 18.11.2023.

Almondy bittet alle Kund*innen, die eine Almondy DAIM Mandeltorte Schoko-Krokant, 400g mit der Losnummer L2140, Mindesthaltbarkeitsdatum 18.11.2023 gekauft haben, diese entweder gegen Erstattung des vollen Kaufpreises in dem IKEA Einrichtungshaus zurückzugeben, in dem sie gekauft wurde, oder sich unter www.almondy.com direkt an Almondy zu wenden.



„Produktqualität und -sicherheit haben bei Almondy höchste Priorität. Wir nehmen den Vorfall sehr ernst und rufen daher vorsichtshalber Produkte mit der vorgenannten Losnummer zurück, die in IKEA Einrichtungshäusern verkauft wurden. Wir haben geeignete Maßnahmen ergriffen, um eine Wiederholung des Vorfalls auszuschließen", sagt Margareta Johannesson, Quality Director von Almondy.

Almondy entschuldigt sich für alle Unannehmlichkeiten, die durch diesen Rückruf entstehen könnten.



Rückfragen & Kontakt:

Uwe Blümel PR-Leader Österreich T:+43 676 4452118 uwe.bluemel @ ingka.ikea.com