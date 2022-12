Sportlich ins neue Jahr mit PULS 4 und PULS 24: Deutsche Fußball-Bundesliga, ICE Hockey League & NFL live

Ab 2024 sichert sich PULS 4 zwei Pakete der UEFA Club-Fußball Bewerbe exklusiv im österreichischen Free-TV. Bis dahin wird’s auch 2023 sehr sportlich auf PULS 4 und PULS 24.

Wien (OTS) - Das neue Jahr startet für alle Sport-Fans mit vielen Live-Sport-Highlights im TV auf PULS 4 & PULS 24 sowie im kostenlosen Livestream auf puls24.at & ZAPPN. Football, Eishockey und Fußball der Extraklasse stehen gleich Anfang Jänner 2023 am Programm.



Das neue Jahr wird am 1. Jänner mit dem gewohnten Doppelpack am Sonntag aus der heimischen ICE Hockey League und der National Football League eingeläutet. Der Kampf um die Playoffs spitzt sich in beiden Ligen immer mehr zu. Die NFL startet am 14. Jänner 2023 live auf PULS 4 & ZAPPN in die spektakuläre Postseason mit dem großen Showdown Super Bowl LVII am 12. Februar 2023 aus Arizona. Nach 14 Jahren gehen PULS 4 & PULS 24 in die letzte NFL-Saison und unsere NFL-Crew freut sich auf das spannende Ende der "Regular Season", die kompletten NFL Playoffs und den großen Showdown um die Vince Lombardi Trophy.



Die ICE Hockey League Pre-Playoffs ziehen die Zuseher:innen ab 28. Februar 2023 live auf PULS 24 in ihren Bann. Die ICE-Playoffs starten dann mit den Viertelfinalpaarungen am 7. März. Das spannende Duell um den Meistertitel ist live ab 8. April auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at zu sehen.



Für alle Fußballfans geht's bereits am 20. Jänner live auf PULS 24 mit dem Frühjahrsauftakt der Deutschen Fußball-Bundesliga im Doppelpack los. Am 20. Jänner trifft Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München im Spitzenspiel auswärts auf den Tabellendritten RB Leipzig. Nur vier Tage später überträgt PULS 24 das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln.



Die besten Nationalteams Europas gibt es ab März 2023 live auf PULS 24 & im Livestream auf puls24.at zu sehen, wenn die Qualifikation zur UEFA Euro 2024 mit den ersten beiden Spieltagen startet.



Die Live-Sport Highlights im ersten Quartal 2023 auf PULS 4 & PULS 24 sowie im Livestream auf puls24.at & ZAPPN im Überblick:



14.01.2023, PULS 4, NFL Playoffs Start (Wild-Card-Montag-Spiel 16.01.2023 auf PULS 24)

(Wild-Card-Montag-Spiel 16.01.2023 auf PULS 24) 20.01.2023, PULS 24, Deutsche Bundesliga Frühjahrsauftakt , RB Leipzig vs. FC Bayern

, RB Leipzig vs. FC Bayern 24.01.2023, PULS 24, Deutsche Bundesliga , FC Bayern vs. 1. FC Köln

, FC Bayern vs. 1. FC Köln 12.02.2023, PULS 4, Super Bowl LVII

28.02.2023, PULS 24, Start ICE Pre-Playoffs

07.03.2023, PULS 24, Start ICE Playoffs (VF1), Finals ab 08.04.2023

(VF1), 23. - 25.03.2023, PULS 24, Spieltag 1: UEFA Euro 2024 Qualifikation

26. - 28.03.2023, PULS 24, Spieltag 2: UEFA Euro 2024 Qualifikation

