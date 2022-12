Wölbitsch/Zierfuß ad VHS: Bürgermeister Ludwig als ehemaliger Vorsitzender mitverantwortlich

Dringliche Anfrage der Wiener Volkspartei zu den Volkshochschulen - Ludwig bis 2018 Vorsitzender des Verbandes Wiener Volksbildung

Wien (OTS) - Die aktuellen Entwicklungen bei den Wiener Volkshochschulen sind das nächste Beispiel jahrzehntelanger SPÖ-Misswirtschaft auf Kosten der Wiener Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Eine „5-Millionen-Euro-Steuergeld-Notspritze“ soll die seit vielen Jahren defizitären und offensichtlich am Interesse der Wienerinnen und Wiener vorbei agierenden Wiener Volkshochschulen retten.

„Jede nachhaltige Strukturreform wurde im Keim erstickt. Laut Stadtrechnungshof gab es bereits ab 2008 Strategien, um der negativen finanziellen Entwicklung entgegenzuwirken. Es fehlte allein an der Umsetzung“, so Bildungssprecher Gemeinderat Harald Zierfuß.



Die Wiener Volkshochschulen GmbH steht zu 25,1 Prozent im Eigentum der Stadt. Haupteigentümer ist jedoch zu 74,9 Prozent der Verband Wiener Volksbildung, geführt von SPÖ Wien-Gemeinderat und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der den Verband 2018 von Michael Ludwig übernommen hat. Bürgermeister Ludwig war ganze 23 Jahre lang, von 1995 bis 2018 Vorsitzender des Verbandes Wiener Volksbildung, sowie ab Dezember 2007 bis zur Übernahme von Christian Deutsch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Wiener Volkshochschulen GmbH.



„Im SPÖ-regierten Wien ist es offensichtlich die Regel, dass letztendlich stets der Steuerzahler für die SPÖ-Misswirtschaft aufkommen muss. Diese ewigen Finanzdesaster müssen endlich beendet werden. Wir werden daher morgen im Zuge der Gemeinderatssitzung eine Dringliche Anfrage an den Bürgermeister einbringen. Denn der Bürgermeister muss als Stadtoberhaupt sowie vor allem aber auch als ehemaliger Vorsitzender des Verbandes Wiener Volksbildung für die nötige Aufklärung sorgen. Er trägt hier eine große Mitverantwortung für diese Entwicklung“, so Klubobmann Markus Wölbitsch.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at