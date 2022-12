GOLDEN TRAIL WORLD SERIES: TERMINE 2023

Annecy, Frankreich (ots/PRNewswire) - Die Golden Trail World Series startet mit einem neuen Terminplan und einem Finale in Italien nach einer aufregenden Saison 2022, die mit den Siegen von Rémi Bonnet (Team Salomon/Red Bull, Schweiz) und Nienke Brinkman (Team Nike Trail, Niederlande) in einem spektakulären Finale auf Madeira endete, ins neue Jahr 2023. Hier ist das Programm!

Ein Jahr der großen Klassiker

2023 kehrt die Golden Trail World Series auf die Strecken zurück, die sie zu einem Erfolg gemacht haben und an denen die Läufer Gefallen gefunden haben. Neben den drei wichtigsten Klassikern – dem Zegama, dem Marathon du Mont-Blanc und dem Sierre-Zinal – wird es in diesem Jahr noch zwei weitere GTWS-Rennen geben: den Dolomyths Run in Italien und die Besteigung des Pikes Peak in den USA. Die Saison 2023 hält nur eine neue Veranstaltung bereit: den Mammoth 26K beim Mammoth Trail Fest in Kalifornien. „Mit diesem Programm bieten wir den Läufern die Möglichkeit, jedes Wochenende an kultigen Rennen und einem echten Trailrunning-Fest teilzunehmen", erklärte Grégory Vollet, Leiter der Golden Trail Series. „Die mit Spannung erwarteten Veranstaltungen haben einen ganz eigenen Charakter. Der Dolomyths Run zum Beispiel ist nicht nur eine Strecke durch die Dolomiten und ihre wunderschönen Landschaften, sondern feiert in diesem Jahr auch sein 25-jähriges Jubiläum, was ein noch außergewöhnlicheres Erlebnis verspricht!"

Finale in Italien

Die italienische Region Ligurien wurde als Austragungsort für das große Finale der Golden Trail World Series 2023 ausgewählt. Die Veranstaltung – das Golfo dell'Isola Trail Race – besteht aus einem Vorlauf und einem Lauf von ca. 25 km mit 1.200 Hm (Höhenmetern). Der Vorlauf der Frauen findet am Donnerstag statt, der der Männer am Freitag. Das Rennen der Frauen findet am Samstag statt, das der Männer am Sonntag. Alle Rennen sind offen für jedermann und werden sowohl in einer OPEN- und ELITES-Wertung als auch in einer Teamwertung der besten Golden Trail National Series ausgetragen. „Wir haben uns für diese Option entschieden, um der Frauen- und der Männerkategorie die gleiche Medienpräsenz zu bieten", betont Grégory Vollet. „So können wir die Wettkämpfe an der Spitze des Rennens von Anfang bis Ende mitverfolgen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Wir sind zuversichtlich, dass die Läuferinnen und Läufer ihre Kontrahenten unterstützen werden, wenn sie nicht laufen, sodass auch am Seitenrand einiges los sein wird!"

Das Programm anfordern

Offizieller Zeitplan der Golden Trail World Series 2023

14. Mai: Zegama-Aizkorri, Spanien – 42 km / 2.736 Hm*

42 km / 2.736 Hm* 25. Juni: Marathon du Mont-Blanc, Frankreich – 42 km / 2.540 Hm

42 km / 2.540 Hm 15. Juli: Dolomyths Run, Italien – 22 km / 1.750 Hm

22 km / 1.750 Hm 12. August: Sierre-Zinal, Schweiz – 31 km / 2.200 Hm

31 km / 2.200 Hm 16. September: Pikes Peak-Besteigung, USA – 21 km / 2.382 Hm

21 km / 2.382 Hm 23. September: Mammoth 26K – Mammoth Trail Fest, USA – 26 km / 1.400 Hm

26 km / 1.400 Hm Vom 19. bis 22. Oktober: Grand Finale, Il Golfo dell 'Isola Trail Race, Italien – 23 km / 1.200 Hm (plus Vorlauf).

*Die Entfernungen und Höhenunterschiede dienen nur der Information und können von der Rennleitung vor dem Wettkampf geändert werden.

Golden Trail TV: goldentrailseries.com/gttv/

Website: goldentrailseries.com Facebook: Golden Trail Series

Instagram: Golden Trail Series YouTube: Golden Trail Series E-Mail: contact @ goldentrailseries.com Pressekontakt: press @ goldentrailseries.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1971350/GTWS_2023_Calendar.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1971351/Golden_Trail_World_Series_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/golden-trail-world-series-termine-2023-301706259.html

Rückfragen & Kontakt:

+ 33 6 19 19 70 01