Regenbogenmonat Juni: Stadt Wien fördert Vielfalt und Innovation

Vielfalt und Innovationskraft der Wiener LGBTIQ-Community sind Motor für Antidiskriminierung und Gleichstellung

Wien (OTS) - Aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr werden innovative Projekte und Veranstaltungen im Wiener Regenbogenmonat Juni auch 2023 besonders gefördert.

„Die Wiener LGBTIQ-Community zeichnet sich durch großes Engagement der Aktivist*innen sowie durch inhaltliche und thematische Vielfalt aus. Und genau die braucht es auch, um alle Lesben, Schwulen, Bisexuellen, transgender und intergeschlechtlichen Menschen in Wien zu erreichen und zu vertreten. Der Regenbogenmonat Juni bietet dazu eine besonders gute Gelegenheit und daher gibt es den im Vorjahr erstmals geschaffenen Förderaufruf ‚Wiener Regenbogenmonat Juni‘ auch 2023 wieder“, betont Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Die WASt-Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten lädt in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien – Bildung und Jugend interessierte Vereine, Organisationen und Initiativen ein, Event- und Veranstaltungskonzepte für den Wiener Regenbogenmonat Juni 2023 im Rahmen dieses Förderaufrufes bis 31.01.2023 online einzureichen.

„In den letzten Jahren haben immer mehr Vereine, Unternehmen und Organisationen im Juni kleine interne wie auch große öffentlichkeitswirksame Events und Veranstaltungen durchgeführt und das Thema LGBTIQ so auf vielen verschiedenen Ebenen sichtbar und besprechbar gemacht. Der große Erfolg dieser Projekte, die Vielfalt der Aktionen und die Verankerung in der breiten Gesellschaft sind Ausdruck der immer größer werdenden Akzeptanz LGBTIQ-Themen gegenüber – und sie sind gleichzeitig auch ihr Motor“, sagt Wolfgang Wilhelm, Leiter der WASt.

Besonders willkommen sind Projekte, die die Wiener Regenbogenparade sinnvoll ergänzen, die Emanzipation und gleichberechtigte Teilhabe von LGBTIQ-Personen an der Gesellschaft oder Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit von LGBTIQ-Personen steigern, die Begegnung und den Dialog von LGBTIQ-Personen mit der Gesamtbevölkerung fördern, das Thema in alle Wiener Bezirke hinaustragen, sich an LGBTIQ-Personen, Wiener*innen, Besucher*innen und Tourist*innen wenden oder LGBTIQ-Personen erreichen, die bisher wenig Berührungspunkte mit der LGBTIQ-Community hatten, so die Zielsetzungen dieses Fördercalls.

Die Einreichung von innovativen Projekten ist ausdrücklich erwünscht, die Stadt Wien geht von einer durchschnittlichen Förderhöhe von 1.000,- Euro bis 15.000,- Euro pro Projekt aus. In begründeten Einzelfällen sind auch kleinere oder größere Förderbeträge möglich. Infos und Einreichung unter:

https://www.wien.gv.at/menschen/queer/foerderungen/regenbogenmonat.html

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Wilhelm

Leiter Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten (WASt)

T: +43 1 4000 81442

M: wolfgang.wilhelm @ wien.gv.at



Stephan Maier

Mediensprecher Vizebürgermeister Wiederkehr

T: +43 1 4000 83213

M: stephan.maier @ wien.gv.at