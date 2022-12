Wo Profis zuhause sind: neuer Brand Claim von SPORT 2000 Österreich

Ohlsdorf (OTS) - Der österreichische Marktführer im Sportfachhandel SPORT 2000, ist Teil von SPORT 2000 International, der weltweit zweitgrößten Einkaufskooperation selbstständiger SportfachhändlerInnen. Jeder Store und jedes SPORT 2000 Land agiert eigenständig in seinem Marktumfeld und profitiert gleichzeitig von den Benefits der internationalen Gruppe. Das Ziel der neuen globalen Markenkampagne ist, die Positionierung der internationalen Sportfachhandelsgruppe SPORT 2000 als Spezialisten weiter zu schärfen und die Markensichtbarkeit von SPORT 2000 über Länder hinweg zu erhöhen. „Mit dem neuen einheitlichen Markenauftritt über alle Länder hinweg, positionieren wir uns erstmals in der Geschichte von SPORT 2000 in allen SPORT 2000 Ländern als ExpertInnen mit dem Human Touch“, sieht Dr. Holger Schwarting, Vorstand SPORT 2000 Österreich, im neuen Markenauftritt eine große Chance für alle HändlerInnen der Sportfachhandelsgruppe. SPORT 2000 Österreich schließt sich nun der globalen Markenkampagne des Brand Claims an. Für SPORT 2000 Österreich wird der internationale Brand Claim passend zur Struktur der österreichischen HändlerInnen in einer eigenständigen Österreich-Version gelauncht. Prägnant verbindet der neue Claim jene Kernkompetenzen, die die SPORT 2000 HändlerInnen verbinden: Beratungsstärke, Serviceorientierung und Authentizität im Sport, verbunden mit der Persönlichkeit des Händlers vor Ort. „ Think globally, act locally bringt den Kerngedanken von SPORT 2000 sehr gut auf den Punkt. Unser Verband bietet hohe Individualität und Flexibilität für HändlerInnen und bietet dabei einen stabilen Rückhalt in einem starken Verband “, so Schwarting. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3BQlxE1



