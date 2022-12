PULS 4 sichert sich als einziger Ö- Free-TV-Sender Rechte an UEFA Club-Fußball Bewerben – im TV und kostenlos im Livestream auf ZAPPN

Wien (OTS) - PULS 4 sichert sich ab 2024 zwei Pakete der UEFA Club-Fußball Bewerbe exklusiv im österreichischen Free-TV. Mit UEFA Champions League Highlights am Dienstag und einem Livespiel der UEFA Europa League oder UEFA Europa Conference League am Donnerstag ist PULS 4 einziger österreichischer Free-TV Sender mit UEFA Club-Fußball Rechten. Alle Inhalte sind auch kostenlos in der Streamingapp ZAPPN zu sehen.



Durch die Rechtevergabe der UEFA Champions League sowie der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League ins Pay-TV ist europäischer Top-Fußball in Österreich ab 2024 frei empfangbar nur auf PULS 4 und ZAPPN zu sehen – Vertragsdauer drei Jahre ab 2024. PULS 4 ist damit nach dreijähriger Pause wieder der erste und einzige Free-TV Anbieter für diese Bewerbe.



Dienstag und Donnerstag wird UEFA-Top-Fußball-Tag auf PULS 4



PULS 4 sichert sich exklusiv in Österreich:

Ein Livespiel pro Runde der UEFA Europa League oder UEFA Europa Conference League

Die Highlights der UEFA Champions League jeden Dienstag

Markus Breitenecker, Gründer PULS 4 und CEO ProSiebenSat.1 PULS 4: "Premium-Sportrechte-Verfahren sind ein hart umkämpfter Prozess ungleicher Teilnehmer. Wir haben mit unseren wirtschaftlich vernünftigen Mitteln das Ziel gehabt, unserem Publikum, den Österreicher:innen, auch im Free-TV und in unserer kostenlosen Streamingapp ZAPPN Spitzenfußball präsentieren zu können. Dass uns diese kleine Sensation gelungen ist, ist eine taktische Meisterleitung meines Teams und ein Meilenstein von PULS 4 und ZAPPN. Mit dem Livespiel-Recht der UEFA Europa League gehen wir den österreichischen Weg und hoffen auf starke österreichische Beteiligung. Mit der UEFA Champions League Dienstags-Highlights werden wir die besten Szenen der besten Fußballer Europas zeigen können. Unser Haus ist voller Euphorie und mit unserer tollen Sportredaktion sind wir sehr bereit für 2024."



Mario Lenz, Geschäftsleitung aktuelle Produktionen & Sport ProSiebenSat.1 PULS 4: "UEFA Club-Bewerbe sind aufgrund einer gewissen Regelmäßigkeit das Non-Plus-Ultra im internationalen Fußball. Derartige Rechte zu bekommen wird immer schwieriger und erfordert ein wenig Kreativität, umso mehr freut es uns aber nach 3 Jahren Pause diese Bewerbe wieder präsentieren zu können. Davor waren wir 12 Jahre lang Rechtehalter in unterschiedlichen Konstellationen, UEFA Club-Fußball steckt also in der DNA des Unternehmens und unserer Sportredaktion und entsprechend groß ist die Vorfreude auf dieses Comeback."



Michael Stix, CCO ProSiebenSat.1 PULS 4: "Durch diesen erstmals doppelten UEFA-Rechteerwerb sichern wir uns als Mediengruppe eine einzigartige Besonderheit am österreichischen Werbemarkt im TV und Digital. Als einziger Free-TV Sender bieten wir unserem Publikum den besten Fußball Europas der zwei besten UEFA Club-Bewerbe. Und damit unseren Kunden unvergleichbare Werbe-Möglichkeiten im Umfeld von internationalem Top-Fußball im Free-TV und kostenlos auf unserem Streamer ZAPPN."



Sportlich wird‘s auf PULS 24 mit internationalem Spitzen-Fußball auch schon im kommenden Jahr. 2023 präsentiert PULS 24 20 Fußballspiele aus der UEFA Nations League, European Qualifiers und der Deutschen Bundesliga. Los geht’s am 20. Jänner 2023 mit dem Frühjahrsauftakt der Deutschen Bundesliga mit RB Leipzig vs. FC Bayern live auf PULS 24 und im Livestream auf www.puls24.at und der ZAPPN App.

