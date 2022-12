Ab 1. Juli 2023 funktioniert Google Analytics Universal nicht mehr - Dann ist die Umstellung auf Google Analytics 4 notwendig

Im Jänner finden Trainings für Google Analytics 4 in Innsbruck und online statt. Die Trainings richten sich sowohl an Online Verantwortliche in Hotels, Destinationen und Agenturen.

Umstellung auf Google Analytics 4 notwendig

Am 1. Juli 2023 stellt Google die Analytics Software auf Google Analytics 4 (GA 4) um. Ab diesem Zeitpunkt werden in der alten Analytics Software keine Daten mehr verarbeitet. Es ist daher notwendig rechtzeitig auf GA 4 umzusteigen, um keine Daten zu verlieren. Siehe auch die Detailinfos von Google: support.google.com

Das neue Google Analytics 4 (kurz: GA4) ist seit ein paar Monaten für alle Kund:innen verfügbar. Es verspricht neben dem überarbeiteten Datenmodell auch eine Reihe an neuen Features. Im Training werden alle neuen Funktionen, rechtliche Aspekte, der Einbau und wie das neue Conversion Tracking funktioniert beleuchtet.

Inhalte des Trainings:

Google Analytics 4 - Warum muss ich umstellen

DSGVO und Google Analytics 4 - rechtliche Aspekte

Funktionen im Google Analytics 4

Einbau von Google Analytics 4

Conversion Tracking im Google Analytics 4

Interpretation der Zahlen und Benchmark

Die Trainings haben ein limitierte Teilnehmerzahl, um genug Möglichkeiten für Fragen und praktische Hinweise zu ermöglichen.

Trainer:

- Matthias Grundböck (Analyse Experte, Google Analytics 4 zertifiziert)

- Thomas Fischer (Programmierer, Google Analytics 4 zertifiziert)

Termine:

- 25. und 26. Jänner 2023 Innsbruck und online

- Infos und Termine zum Google Analytics 4 Training finden Sie unter https://omp-tools.com/de/google-analytics-4-schulung/

Google Analytics 4 Schulung - Innsbruck

Datum: 26.01.2023

Ort: Innsbruck

Innsbruck, Österreich

Url: https://omp-tools.com/de/google-analytics-4-schulung/

Anmeldung Training Teilnahme sichern

Rückfragen & Kontakt:

OMP Tools GmbH

Matthias Grundböck

info @ omp-tools.at