Schnabl: „Der vorläufige Rückzug von Ziegler ist das Mindeste!“

Standard, Presse und Spiegel bringen einen der größten Medienskandale der 2.Republik zutage und entblößen das System ÖVP Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - „Robert Zieglers vorläufiger Rückzug ist das Mindeste, was man sich hier erwarten konnte, um weiteren Schaden vom ORF abzuwenden!“, kommentiert der Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ, LHStv. Franz Schnabl, die neuesten Entwicklungen in der Causa rund um den ORF NÖ: „Die Politik muss schlicht und einfach raus aus dem ORF, weshalb die Anhörungs- und Mitbestimmungsrechte der Landeshauptleute aus dem ORF-Gesetz gestrichen werden müssen! Und auch die Bundesländer sollen künftig keine Vertreter mehr in den Stiftungsrat entsenden können!“

Dass SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar auch bereits Aufklärung gefordert hat, inwieweit Ziegler als Landesdirektor Einfluss auf die jetzige Chefredaktion und die Berichterstattung genommen hat, unterstützt Schnabl: „Diese Vorfälle und auch die Rolle der Landeshauptfrau sowie der gesamten niederösterreichischen Volkspartei sind lückenlos aufzuklären! Dieses System ÖVP Niederösterreich muss jedenfalls sofort der Vergangenheit angehören! Die Redakteurinnen und Redakteure des ORF müssen die Sicherheit haben, nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten zu können, ohne dass ihnen bei, aus ÖVP-Ansicht, falscher Berichterstattung, Konsequenzen oder böse Anrufe von ÖVP-Mitarbeitern drohen!“

