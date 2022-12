The Age of Collaboration III Report

WER MIT START-UPS KOOPERIERT, PERFORMT BESSER

Wien (OTS) - Kooperationen mit Start-ups sind ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg in diesen turbulenten Zeiten – das zeigt der mit Spannung erwartete dritte gemeinsame Report von Match-Maker Ventures und Arthur D. Little: Unternehmen, die aktiv mit Start-ups kooperieren zeigen bessere finanzielle Ergebnisse als diejenigen, die dies nicht tun: Im Durchschnitt eine etwa doppelt so hohe Wachstumsrate ihres Aktienkurses zum Jahresende, eine durchschnittlich um über 60 % höhere Wachstumsrate des EBIDTA und eine signifikant höhere Wachstumsrate des Umsatzes (3,9 % gegenüber -1 %) über einen Zeitraum von vier Jahren (2018-2021). Darüber hinaus erwartet die überwiegende Mehrheit der Unternehmen (72 %), dass das finanzielle Wachstum in den nächsten drei Jahren zunehmen werde; Unternehmen und Start-ups berichten auch von einem erheblichen nicht-finanziellen Wert aus der Zusammenarbeit.

Der Age of Collaboration (AOC) III Report fasst die Ergebnisse der größten und globalsten Umfrage, die bis dato zur Welt der Corp-Up-Kooperationen durchgeführt wurde, zusammen. Die zugrundeliegenden Daten umfassen mehr als 770 Antworten von Unternehmen und Start-ups aus 85 Ländern weltweit und bieten den bisher umfassendsten Überblick über die Kooperationslandschaft.

„Wir freuen uns, dass Kooperationen zwischen Start-ups und Unternehmen als entscheidende Innovationsmotoren über Branchen und Märkte hinweg Bestand haben und sich sogar noch weiterentwickelt haben - und das trotz sehr schwieriger Zeiten aufgrund von Pandemie und wirtschaftlicher und geopolitischer Lage. Unsere Studie zeigt deutlich den Nutzen von Kooperationen - weit über die einzelne Kooperation hinaus“, sagt Maximilian Scherr, Leadautor und Partner Arthur D. Little Austria.

„Die Antworten unserer Interviewpartner und die Daten, die wir für diesen Bericht gesammelt haben, zeigen uns den klaren und anhaltenden Wert, den Corp-Up für aktive Zusammenarbeit bietet. Und wir haben festgestellt, dass Unternehmen die geschäftlichen Auswirkungen von Corp-Up oftmals gar nicht in vollem Ausmaß erkennen, was bedeutet, dass der Nutzen größer ist, als sie denken!", ergänzt Dr. Nicolai Schättgen, Leadautor und CEO Match-Maker Ventures.

Für Start-ups und Unternehmen, die an Corp-Up-Kooperationen beteiligt sind, aber auch für solche, die planen, eine Kooperation einzugehen, sind die in diesem Bericht gewonnenen Erkenntnisse zukunftsweisend.

Innovation ist keine Einbahnstraße: Obwohl die Mehrheit (72 %) der Unternehmen Innovation als oberste oder als eine der Top 3 Prioritäten einstuft, sinken die Erfolgschancen erheblich, wenn nicht die richtigen Prozesse aufgesetzt und Anstrengungen unternommen werden - bei jenen Unternehmen, die die Ressourcen für die Verbesserung ihrer Kooperationsprozesse aufwenden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich ihre Bemühungen auszahlen, sogar doppelt so hoch.

Corp-Up ist ein Multitool – die Zusammenarbeit erfolgt entlang der gesamten Wertschöpfungskette: In jedem von uns untersuchten Geschäftssegment und -bereich über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg berichteten Start-ups und Unternehmen. Dies unterstreicht die große Bandbreite an Möglichkeiten, die sich Unternehmen bieten, um die Innovationskraft von Start-ups in ihrem gesamten Unternehmen zu nutzen.

Die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Unternehmen ist im Jahr 2022 so gut entwickelt wie nie zuvor: Für Start-ups ist die Zusammenarbeit mit Unternehmen strategisch wichtiger als in den Vorjahren. 83 % der Start-ups stufen die Zusammenarbeit als "sehr" oder "äußerst" strategisch wichtig ein. Corporates sehen sich selbst als erfahrener in der Zusammenarbeit mit Start-ups als in den Vorjahren: 43 % der Corporates schätzen sich selbst als "sehr" oder "äußerst" erfahren in der Zusammenarbeit mit Start-ups ein, im Vergleich zu nur 36 % im Jahr 2019. Darüber hinaus ist Corp-Up nach wie vor das am häufigsten genutzte Instrument für die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und Unternehmen, das von 64 % der Start-ups und 59 % der Unternehmen aktiv genutzt wird.

Es gibt noch viele Herausforderungen, um das volle Potenzial von Corp-Up auszuschöpfen, aber es liegt in den Händen von Start-ups und Unternehmen, das Bewusstsein dafür zu schärfen und auf die nächste Stufe zu bringen: Nur 11 % der Kooperationen schaffen es von der Einführung bis zum vollständigen Deployment, was zeigt, dass trotz aller Erfolge, die Start-ups und Unternehmen aus der Zusammenarbeit erzielen, noch Optimierungsbedarf besteht. Dennoch erkennen Unternehmen und Start-ups die Fehler auf beiden Seiten der Kooperation und zeigen damit eine Reflektierheit, die unserer Meinung nach auf die Bereitschaft hindeutet, alles zu tun, um die Zusammenarbeit in Zukunft zu verbessern.

The Age of Collaboration III zeigt nicht nur auf, wie und warum Start-ups und Unternehmen zusammenarbeiten, sondern auch, wie bereits bestehende Kooperationen modifiziert und verbessert werden können, um die besten Erfolgschancen zu gewährleisten. Dabei werden umfassende Perspektiven von Entscheidungsträgern aus Unternehmen und hochinnovativen Start-ups wiedergegeben.

Lesen Sie den Report hier: https://bit.ly/3jdx3mB

