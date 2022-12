Virtueller Rundgang durch die Russisch-Orthodoxe Kathedrale zum Heiligen Nikolaus in Wien

Wien (OTS) - Gen Ende des Jahres 2022 feiern wir ein wichtiges Jubiläum – 60 Jahre der Gründung der Wiener und Österreichischen Eparchie der Russischen Orthodoxen Kirche. Unsere Pfarreien in Wien und anderen Städten der Alpenrepublik sind schon seit Langem wichtige Anziehungsorte der geistlichen Fürsorge für Vertreter der großen russischsprachigen Gemeinde, unabhängig vom Land ihrer Abstammung. Die 1893-1899 erbaute und im wahrsten Sinne des Wortes auf russischem Grund stehende Kathedrale zum Heiligen Nikolaus in Wien hat sich in den letzten Jahren zu einem unabdingbaren Teil des Wiener Kulturerbes entwickelt.

Eben deshalb entschied sich die Botschaft an diesem symbolischen Tag des Kirchweihfestes der Nikolauskathedrale der Pfarrei ein besonderes Geschenk zu machen. In Fortsetzung unseres virtuellen Tourprojektes haben wir eine Online-3D-Tour durch die Kathedrale veröffentlicht, um sie noch zugänglicher zu machen und allen die Möglichkeit zu geben, ihre eindrucksvollen Räumlichkeiten und Heiligtümer zu besichtigen.

Wir gratulieren allen in Österreich lebenden orthodoxen Gläubigen zu diesem hervorragenden Jubiläum!

Der Rundgang ist unter diesem Link abrufbar: https://www.ots.at/redirect/360.eostrixvision

