Grüne Wien/Prack: Entlastung der Mieter:innen von Maklergebühren ist wichtiger Schritt für leistbares Wohnen

Wien (OTS) - Bei den Grünen Wien zeigt man sich hoch erfreut, dass die Bundesregierung sich nun auf die Abschaffung der Maklergebühren für Mieterinnen und Mieter geeinigt hat: „Was SPÖ Konsumentenschutzministerin Barbara Prammer am 15. Juli 1999 erstmals gefordert hat, wird nun endlich umgesetzt. Zwischen Prammers Forderung und der Umsetzung durch die grüne Justizministerin Alma Zadic liegen 23 Jahre. Vor 23 Jahren hat Prammer die Entlastung noch in Schilling vorgerechnet. Nun kann diese Maßnahme Mieterinnen und Mieter um mehrere tausend Euro entlasten,“ freut sich Georg Prack, Wohnbausprecher der Wiener Grünen.

Die Grünen haben in der Bundesregierung das durchgesetzt, was von Vorgängerregierungen nur versprochen wurde: „Mieterinnen und Mieter werden endlich von der Belastung durch die Maklergebühr befreit. Damit werden die Mieterinnen und Mieter in der Phase des Umzugs entlastet, die durch Ausgaben für Einrichtung, Umzug und Kaution sowieso mit hohen Kosten verbunden ist. Der Wegfall der Maklergebühr ist gerade vor dem Hintergrund vieler befristeter Verträge besonders wichtig“, so Prack abschließend.



