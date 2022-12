DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Florian David Fitz und Voodoo Jürgens am 20. Dezember in ORF 1

Danach eine neue Folge „Science Busters“ und Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“

Wien (OTS) - Noch einmal „Willkommen Österreich“ und dann ist Weihnachten! Stermann und Grissemann begrüßen vor dem großen Fest der Feste, am Dienstag, dem 20. Dezember 2022, um 21.55 Uhr in ORF 1 Schauspieler Florian David Fitz und Liedermacher Voodoo Jürgens. Maschek sorgen für das ORF-Voiceover der Woche und Russkaja verabschieden das Publikum gemeinsam mit Voodoo Jürgens stimmungsvoll in die Weihnachtsferien. Um 22.55 Uhr erleuchten die „Science Busters“ Martin Puntigam, Elisabeth Oberzaucher und Ursula Hollenstein mit der Folge „Gib Gummi“ „DIE.NACHT“. Danach gibt es um 23.25 Uhr ein Wiedersehen mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 21.55 Uhr

Florian David Fitz spricht im „Willkommen Österreich“-Talk über seinen neuen Film „Oskars Kleid“, in dem er nicht nur eine Hauptrolle spielt, sondern für den er auch das Drehbuch geschrieben hat. In dem Film geht es um die Vater-Sohn-Beziehung zwischen Polizist Ben und seinem Kind Oskar, die durch Oskars Identitätssuche auf die Probe gestellt wird. Was ihn zu diesem Film inspiriert und wie er sich dem Thema angenähert hat, verrät Florian David Fitz im Talk mit Stermann und Grissemann.

Voodoo Jürgens ist gebürtiger Tullner und lebt in Wien. Mit seinen Arrangements und Liedtexten versucht er die österreichische Seele musikalisch einzufangen. In seinem neuen Album „Wie die Nocht noch jung wor“ präsentiert der frühere Friedhofsgärtner zwölf Balladen. In „Willkommen Österrreich“ plaudert er über durchzechte Nächte und musikalische Vorbilder.

„Science Busters: Gib Gummi“ um 22.55 Uhr

Rund um Sex und Empfängnisverhütung gibt es fast so viele Mythen und Märchen wie bei den Gebrüdern Grimm. Die „Science Busters“ schaffen Abhilfe und klären: Wo liegt der Weltrekord im Eisprung? Und quietschen Kondome weniger, wenn man sie gut ölt? Das fragt sich Kabarettist Martin Puntigam gemeinsam mit Verhaltensbiologin Dr. Elisabeth Oberzaucher und Infektiologin Dr. Ursula Hollenstein.

