Millionenpublikum und Rekordwerte für Alfred Dorfer und Roland Düringer als „Weber & Breitfuß“

Neun Stunden ORF-Kult mit insgesamt 1,85 Millionen Zuseher/innen in ORF 1

Wien (OTS) - 20 Jahre sind vergangen, doch das Publikum liebt sie wie eh und je: Bis zu 1.038.000 und durchschnittlich 913.000 Zuseher/innen – bei einem Marktanteil von 29 Prozent – begleiteten die beiden legendären „MA 2412“-Beamten „Weber & Breitfuß“ gestern, am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, in ORF 1 im nicht weniger turbulenten Ruhestand. Besonders beliebt waren die beiden 45-minütigen Specials mit Marktanteilen von 38 Prozent (12–49) und 36 Prozent (12–29) auch beim jungen Publikum. „Auf Reha“ (20.15 Uhr) folgten Alfred Dorfer und Roland Düringer um 20.15 Uhr im Schnitt 994.000 Zuschauer/innen bei Marktanteilen von 31 Prozent (12+) bzw. 40 Prozent (12–49) und 39 Prozent (12–29). Das erste Special erreichte im ORF-1- Reichweiten-Ranking eigenproduzierter Fiction einen Rekordwert seit der ORF-Premiere des Landkrimis „Waidmannsdank“ im Dezember 2020. An einem Sonntag-Hauptabend liegt „Weber & Breitfuß – Auf Reha“ sogar auf Platz eins im Fiction-Reichweiten-Vergleich seit 2016 („Fluch der Karibik“, Oktober).

„Beim Film“ (21.05 Uhr) waren 831.000 mit dabei. Die Marktanteile erreichten 27 Prozent bzw. 36 Prozent bei den Unter-Fünfzigjährigen und 32 Prozent bei den 12- bis 29-Jährigen. Mit Regisseur Harald Sicheritz sowie Alfred Dorfer und Roland Düringer, die auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnen, stand für das Comeback dieses Kult-Hits erneut ein bewährtes Team hinter der Kamera. „Weber & Breitfuß“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Mit den anschließenden „MA 2412“-„Filmgeschichte(n)“ warfen um 21.55 Uhr bis zu 404.000 und durchschnittlich 366.000 Zuseher/innen einen Blick hinter die Kulissen. Der Marktanteil bei dieser dritten Folge der beliebten ORF-Doku-Reihe erreichte 16 Prozent (12+ und 12–29) sowie 23 Prozent (12–49).

Insgesamt waren 1,85 Millionen Zuseherinnen und Zuseher und damit 24 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren (weitester Seherkreis) mit dabei, als ORF 1 mit den Premieren von „Weber & Breitfuß“ (20.15 und 21.05 Uhr) und „Filmgeschichte(n)“ (21.55 Uhr, Service-Wiederholung um 0.35 Uhr) sowie den Dacapos für „Hinterholz 8“ (22.45 Uhr) und „MA 2412“ (elf Folgen ab 1.15 Uhr) rund neun Stunden Kult präsentierte. Die Zahlen sind noch nicht endgültig gewichtet.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Mit ‚Weber & Breitfuß‛ haben wir in Zusammenarbeit mit der MR-Film und einem bewährten und beliebten Team vor und hinter der Kamera eine zutiefst österreichische und höchst erfolgreiche Produktion ins Leben gerufen – die auch zwei Jahrzehnte nach ‚MA2412‘ ein Garant für ein Millionenpublikum ist. Ich danke allen Partnern und Mitwirkenden, die dieses legendäre Comeback unseres Kulthits möglich gemacht haben und damit einmal mehr die Bedeutung des ORF als größten Financier unserer Filmwirtschaft bestätigen. Denn nur der ORF kann dafür sorgen, dass heimische Film- und Serienproduktionen auch jene Reichweite erfahren, die ihnen gebührt. Und nur durch Mittel aus dem Programmentgelt ist eine nachhaltige Finanzierung österreichische Fiction möglich.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Unsere österreichischen Filme und Serien sind ein Alleinstellungsmerkmal des ORF und erreichen regelmäßig aufs Neue Publikumsrekorde. Ich danke Alfred Dorfer, Roland Düringer, Harald Sicheritz und der ORF-Redaktion dafür, dass sie die beiden ebenso schrägen wie liebenswerten Charaktere wieder zurück auf den Bildschirm gebracht haben, und gratuliere allen Beteiligten zu diesem großen Erfolg.“

„Weber & Breitfuß“ auf der ORF-TVthek

Gut genutzt wurden die beiden ORF-Specials auch online auf der ORF-TVthek: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erreichten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Nutzung bis inkl. gestern Abend) von „Auf Reha“ in Österreich eine Durchschnittsreichweite von ca. 23.000 bei rund 42.000 Bruttoviews (Videostarts). Alleine der Livestream kam auf eine Durchschnittsreichweite von 18.000. Das zweite Special „Beim Film“ erzielte im Schnitt eine Reichweite von ca. 14.000 bei rund 24.000 Bruttoviews. 13.000 Durchschnittsreichweite verzeichnete der Livestream.

„Weber & Breitfuß“ und „Filmgeschichte(n) – MA 2412“ in der ORF-TVthek und auf Flimmit

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) werden „Weber & Breitfuß“ (weltweit) sowie die „Filmgeschichte(n) – MA 2412“ (weltweit) nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auch auf Flimmit (flimmit.at) gibt es ein Wiedersehen mit den Beamten Weber und Breitfuß sowie Sekretärin Frau Knackal:

Neben „Weber & Breitfuß“ sowie die „Filmgeschichte(n)“ stehen auch alle vier Staffeln zu „MA 2412“ sowie der Spielfilm „MA 2412 – Die Staatsdiener“ zum Streamen zur Verfügung.

