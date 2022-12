Die FIFA WM 2022 im ORF: 2,011 Millionen sahen das Finale Argentinien – Frankreich in ORF 1

Insgesamt 5,4 Millionen sahen die WM-Übertragungen, Live-Streaming-Rekord mit knapp 200.000 Seher/innen beim Finale

Wien (OTS) - Mit dem unglaublich spannenden Finale Argentinien – Frankreich ist gestern, am 18. Dezember, die Fußball-WM Katar 2022 zu Ende gegangen. Im Schnitt 2,011 Millionen ließen sich in ORF 1 den Triumph der Argentinier im Elfmeterschießen bei 63 Prozent Marktanteil nicht entgehen, in den jungen Zielgruppen lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei 71 bzw. 74 Prozent. Die Verlängerung sahen im Schnitt 1,768 Millionen (bei 60/68/72 Prozent Marktanteil), in der zweiten Halbzeit waren im Schnitt 1,540 Millionen bei 58/68/70 Prozent Marktanteil dabei.

Mit (zusätzlich) 193.000 Seherinnen und Sehern wurde beim gestrigen Finale ein ORF-Live-Stream-Rekord aufgestellt.

Insgesamt 5,391 Millionen (weitester Seherkreis) sahen die WM in ORF 1, das sind 71 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren.

Im Schnitt erreichten die ORF-Live-Spiele eine Reichweite von 529.000 bei 26 Prozent Marktanteil. Besonders hoch war dabei das Interesse der jungen Fans mit 32 bzw. 43 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 Jahre.

Die WM-Spiele im Hauptabend (Anpfiff um 20.00 Uhr) sahen im Schnitt 693.000 bei 24 Prozent Marktanteil (30 bzw. 42 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen).

Die WM-Top-5-Reichweiten

Den Topwert erreichte das Finale, gefolgt von Niederlande – Argentinien (9. Dezember) im Elferschießen mit 1,217 Millionen und 49 Prozent Marktanteil (53 bzw. 70 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen), vor Frankreich – Marokko (14. Dezember) mit 1,163 Millionen und 38 Prozent (46 bzw. 60 Prozent bei den Jungen), weiters England – Frankreich (10. Dezember) mit 996.000 und 35 Prozent (39 bzw. 48 Prozent bei den Jungen) sowie Spanien – Deutschland (27. November) mit 948.000 Reichweite und 29 Prozent Marktanteil (37 bzw. 47 Prozent in den jungen Zielgruppen).

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Wie schwierig es ist, Live-Sport-Content für das Free-TV zu erhalten, zeigen die jüngsten Entwicklungen rund um Champions- und Europa-League. Der ORF wird im Sinne der Sportfans auch in Zukunft kreative Wege gehen, um Sportevents nicht hinter Bezahlschranken verschwinden zu lassen.“

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der ORF Sport hat die umstrittene Fußball-WM höchst professionell abgewickelt – mit einer gelungen Balance zwischen sportlicher Begeisterung und kritischer Betrachtung. Ich danke dem gesamten Sport-Team und WM-Reporter Karim El Gawhary zu dieser im besten Sinn öffentlich-rechtlichen Performance.“

ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost: „Mit einer Fußball-WM und gleichzeitig Alpinen sowie Nordischen Bewerben hatte die ORF-Sportredaktion ein mehr als herausforderndes Programm zu stemmen. So etwas kann nur in einer perfekten Team-Leistung funktionieren, dafür Dank und Anerkennung allen Beteiligten.“

Streaming-Rekord

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) wurde auch das Streaming-Angebot des ORF zur Fußball-WM intensiv genutzt:

Insgesamt erzielten die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote (Web und Apps) auf der ORF-TVthek, im sport.ORF.at-Newsroom und im ORF-Fußball-Special bis 18. Dezember 2022 österreichweit über sieben Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), rund 23 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 280 Millionen Minuten. Mit einer Durchschnittsreichweite von über 193.000 war dabei der Live-Stream vom Elfmeterschießen des Finalspiels Argentinien – Frankreich der stärkste ORF-Live-Stream seit Beginn der AGTT-Streaming-Messung.

Gut genutzt wurden auch die die WM-Angebote des ORF auf den Social-Media-Kanälen: Auf Instagram wurden rund 395.000 Interaktionen und zehn Millionen Impressions erreicht, auf Facebook waren es 28 Millionen Impressions bei 267.000 Interaktionen. Das neue ORF-SPORT-Angebot auf TikTok erreichte 2,4 Millionen Views bei 170.000 Likes, jenes auf youtube rund 25.000 Views bei 16.000 Impressions.

