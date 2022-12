ORF-Abteilung Religion und Ethik multimedial begleitet das Weihnachtsfest mit einem umfangreichen Angebot

Wien (OTS) - Mit einem umfangreichen Angebot begleitet die ORF-Abteilung Religion und Ethik multimedial das diesjährige Weihnachtsfest: Noch bis 26. Dezember 2022 erzählen im Format „Die gute Minute“ unterschiedliche Persönlichkeiten täglich vor der „ZIB“ um 9.00 Uhr in ORF 2 von ihren „guten Momenten“ am Tag. Neben den traditionellen Festgottesdiensten ergänzen neue Ausgaben der Reihen „FeierAbend“, „Orientierung“, „Was ich glaube“ sowie die Neujahrswünsche von Kardinal Christoph Schönborn und Bischof Michael Chalupka das TV-Programm von ORF 2 und ORF III. In Ö1 stehen u. a. „Logos“, „Gedanken für den Tag“, „Memo – Ideen, Mythen, Feste“, „Zwischenruf“, „Lebenskunst“ und „Praxis – Religion und Gesellschaft“ im Zeichen des Weihnachtsfests. religion.ORF.at stellt u. a. interessante Lektüre zum Selberlesen oder zum Verschenken vor.

Heiliger Abend: Evangelische Christvesper, „FeierAbend“ mit Brigitte Karner, Katholische Christmette

Auf dem Programm von ORF 2 stehen am 24. Dezember die Evangelische Christvesper aus der Evangelischen Kirche in Wallern an der Trattnach (19.00 Uhr) und die Katholische Christmette mit Papst Franziskus aus dem Petersdom in Rom (23.00 Uhr). Die „FeierAbend“-Ausgabe „Von guten Mächten“ (19.49 Uhr) zeigt ein Porträt der Schauspielerin Brigitte Karner, für die der christliche Glaube seit jeher eine wesentliche Rolle spielt. Die Texte des evangelischen Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer begleiten Karner seit vielen Jahren. So auch sein Gedicht „Von guten Mächten“, das Bonhoeffer im Dezember 1944 in Gestapo-Haft kurz vor seiner Hinrichtung geschrieben hat.

Christtag: Weihnachtsgottesdienst, Segen „urbi et orbi“, Domorganist Ludwig Lusser im „FeierAbend“

Live aus dem Dom zu Feldkirch überträgt ORF 2 am 25. Dezember um 10.45 Uhr den Katholischen Weihnachtsgottesdienst mit Bischof Benno Elbs. Traditionell am Christtag folgt um 12.00 Uhr die Live-Übertragung des Weihnachtssegens „Urbi et Orbi“ vom Petersplatz, gespendet von Papst Franziskus für die Stadt Rom und den gesamten Erdkreis. Es kommentieren Sandra Szabo und Pater Bernhard Eckerstorfer, Direktor der internationalen Benediktinerhochschule Sant'Anselmo in Rom. In der „FeierAbend“-Ausgabe „Das Geschenk“ (19.54 Uhr, ORF 2) erläutert Ludwig Lusser, Domorganist in St. Pölten und Lehrer am St. Pöltner und Wiener Konservatorium für Kirchenmusik, warum er das Weihnachtsfest als ein Geschenk Gottes sieht.

Stefanitag mit Evangelischem Gottesdienst und „FeierAbend“ mit Johann-Philipp Spiegelfeld

Am 26. Dezember überträgt ORF III ab 10.00 Uhr den Evangelischen Gottesdienst aus der Methodistenkirche in Wien mit Superintendent Stefan Schröckenfuchs. Die „Feierabend“-Ausgabe „Ehrenamtszeiten“ (19.54 Uhr, ORF 2) berichtet über das ehrenamtliche Engagement von Johann-Philipp Spiegelfeld. Der zweifache Familienvater ist Berufspilot, Moderator der ORF-Sendung „Herrschaftszeiten“ und ehrenamtlicher Malteser-Rettungssanitäter.

Neujahrswünsche von Kardinal Schönborn und Bischof Chalupka in ORF 2, Neujahrsgottesdienst in ORF III

Der Jahreswechsel steht auch in der ORF-Religion im Zeichen guter Wünsche – mit den Sendungen „Kardinal Christoph Schönborn zum Jahreswechsel“ (31. Dezember, 19.48 Uhr) und „Bischof Michael Chalupka zum Neuen Jahr“ (1. Jänner, 18.20 Uhr). Um 10.00 Uhr überträgt ORF III den Neujahrsgottesdienst „Hochfest der Gottesmutter Maria“ aus der Pfarre Neusiedl am See.

Dreikönigstag mit Dreikönigsgottesdienst und „FeierAbend“-Porträt „Der Astronom des Papstes“

ORF III überträgt am 6. Jänner 2023 ab 10.00 Uhr den Dreikönigsgottesdienst aus der Pfarre Passail. In ORF 2 berichtet das „FeierAbend“-Porträt „Der Astronom des Papstes“ (19.53 Uhr) über den US-amerikanischen Jesuiten und Astronomen Guy Consolmagno, der seit 2015 die Vatikanische Sternwarte im italienischen Castel Gandolfo und in Arizona leitet.

Unter dem Titel „Tradition und Veränderung: Ein Hirtenvolk in Kenia auf neuen Wegen“ berichtet eine „Orientierung“-Spezialausgabe am 8. Jänner (12.30 Uhr, ORF 2) über Projekte der Yarumal-Missionare, die mit Spendengeldern der „Dreikönigsaktion“, dem Hilfswerk der Katholischen Jungschar in Österreich, unterstützt werden konnten. Davor überträgt ORF III ab 10.00 Uhr den Katholischen Gottesdienst aus der Pfarre Saalfelden (8. Jänner). Vier „Was ich glaube“-Beiträge (25., 26. Dezember, 6. und 8. Jänner) ergänzen das TV-Feiertagsprogramm in ORF 2.

Ö1: „Logos – Glauben und Zweifeln“, „Gedanken für den Tag“ und „Memo – Ideen, Mythen, Feste“

Die Hirten mit ihren Schafen, die Heiligen Drei Könige mit ihren Gaben und selbstverständlich Ochs und Esel: Das Weihnachtsfest zwischen biblischem Bericht und historischer Wahrheit ist Thema in „Logos“ am 17. Dezember ab 19.05 Uhr. In den „Gedanken für den Tag“ erzählt die Leiterin der Caritas-Seelsorge Theresa Stampler Geschichten vom Menschwerden – von 19. bis 24. Dezember jeweils um 6.56 Uhr. Am Stefanitag (26. Dezember), dem Hochfest des „Erzmärtyrers“ Stephan, begibt sich „Memo“ (19.05 Uhr) auf Spurensuche nach der bis heute viel weniger beachteten „Protomärtyrerin“ Thekla, von der allerdings nicht die Bibel selbst, sondern nur eine apokryphe Quelle berichtet. Literaturkritiker Cornelius Hell befasst sich mit dem Jahresbeginn im Spiegel von Tagebüchern in den „Gedanken für den Tag“ von 2. bis 5. Jänner und am 7. Jänner jeweils um 6.56 Uhr. Am 6. Jänner, dem „Dreikönigstag“, lädt „Memo“ (19.05 Uhr) zu einem Besuch der antiochenisch-orthodoxen Kirche ein – denn ab 6. Jänner ziehen die Geistlichen dort wie die Sternsinger/innen von Haus zu Haus, um die Wohnungen der Gläubigen zu segnen.

Weihnachten auf religion.ORF.at und TOPOS

Rechtzeitig vor den Feiertagen stellt religion.ORF.at interessante Lektüre zum Selberlesen oder zum Verschenken vor. Anlässlich des jüdischen Lichterfestes wird verraten, wie der Oberkantor der Israelitischen Kultusgemeinde Wien Brücken baut (19. Dezember). Die Website liefert auch Zahlen, Daten und Fakten rund um die Weihnachtsfeiern der verschiedenen christlichen Konfessionen (20. Dezember) und widmet sich der teils skurrilen Reliquienverehrung zu Weihnachten. Am 24. Dezember begibt sich religion.ORF.at auf Spurensuche nach dem wahren Geburtsort von Jesus. Außerdem werden Livesendungen wie etwa Weihnachtsgottesdienste und die Übertragung des Weihnachtssegens „urbi et orbi“ auf religion.ORF.at via Livestream online übertragen sowie eine Hintergrundgeschichte zu dem Segen publiziert (25. Dezember). Christliches Märtyrertum ist am 26. Dezember Thema auf der Website. Auf TOPOS steht Bachs Weihnachtsoratorium im Zentrum des Weihnachtsbeitrags.

Umfassendes barrierefreies Angebot für das seh- und hörbeeinträchtigte Publikum

Am großen LICHT INS DUNKEL-Tag am 24. Dezember in ORF 2 werden alle nationalen Live-Einstiege im Studio (9.05 bis 11.00 Uhr, 12.00 bis 14.00 Uhr, 16.00 bis 18.00 Uhr) für die gehörlosen und hörbehinderten Zuseher/innen sowie für das blinde und sehbehinderte Publikum in Österreichischer Gebärdensprache, mit Untertitelung und Audiokommentar angeboten. Die Evangelische Christvesper (19.00 Uhr) wird mit Live-Untertitel und Audiokommentar gesendet. Die Übertragung der Christmette aus Rom mit Papst Franziskus (23.00 Uhr) wird live von Johannes Karner und Theologin Michaela Starosciak audiokommentiert. Die „FeierAbend“-Ausgaben (24., 25. und 26. Dezember) werden untertitelt und bereits traditionell in Österreichische Gebärdensprache gedolmetscht. Für den Weihnachtssegen „urbi et orbi“ am 25. Dezember stehen Live-Untertitel zur Verfügung.

Die Live-Untertitel für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek zur Verfügung. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Sendungen von Sebastian Aster, Johannes Kloiber-Karner und Wolfgang Slavik live audiokommentiert. Der Blindenkommentar ist über die Fernbedienung auf der zweiten Tonspur abrufbar. Weiters werden die nationalen Live-Einstiege mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetscherinnen und -Dolmetschern Barbara Gerstbach, Delil Yilmaz und Lidija Sammer übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV), auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand. Die barrierefreien Sendungen sind auf der ORF-TVthek sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

